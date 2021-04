TCL aggiunge tre nuovi modelli alla sua Serie 20. Si tratta di TCL 20Pro 5G, 20L+ e 20L, smartphone di fascia media che hanno come punto di forza quello di essere una proposta di stampo innovativo e di valore, con prestazioni soddisfacenti per ogni tipo di utilizzo in modo da mettere d’accordo tutte le tasche.

La casa di produzione cinese arriva così a ben cinque dispositivi all’interno della sua linea, grazie ai due modelli presentati a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio dell’anno in corso. Con TCL 20 5G e TCL 20SE, i tre nuovi smartphone di TCL vanno a completare un’offerta che ben si sposa anche a un uso aziendale, grazie alla certificazione di Google come device "Android Enterprise Recommended", dedicata a tutti quei dispositivi che rispettano particolari requisiti in termini di qualità, prestazioni e, punto di maggior interesse quando si tratta di business e non solo, aggiornamenti di sicurezza.

TCL 20Pro 5G, caratteristiche tecniche

Con un processore Qualcomm Snapdragon 650G, 6GB/8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione espandibile tramite scheda microSD (fino a 1TB), TCL 20Pro 5G lo smartphone di punta della Serie S20. Il dispositivo ha un display Amoled da 6.67" dai bordi curvi, risoluzione FHD+ e supporto HDR10, con tecnologia Nxtvision 2.0 Intelligent Display che regala un’ottimizzazione in tempo reale dello schermo, con colori vividi, dettagli nitidi e un contrasto più accentuato in base ai contenuti mostrati. A questo si aggiunge la batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 18W e 15W in wireless. Il sistema operativo è Android 11, con interfaccia TCL UI.

Altro punto interessante è il comparto fotografico, con un modulo quadruplo posteriore che integra come sensore primario da 48MP e f/1,79 un Sony IMX 582 con stabilizzazione ottica. Segue poi la lente ultra grandangolare con sensore da 16MP e apertura f/2,4 e la coppia da 2MP per macro e profondità di campo. Sul lato frontale, invece, una cam dotata di un sensore da 32MP e apertura f/2,45, incastonata nella sezione centrale alta del display.

Le altre specifiche comprendono, come intuibile dal nome, la connettività 5G e Wi-Fi, USB 2.0 Type-C e Bluetooth 5.1 (con funzione "Super Bluetooth" che consente di connettere fino a quattro dispositivi insieme). Interessanti sono anche gli accessori: flip cover con bordo trasparente e gli auricolari Moveaudio S600 con Hybrid Active Noise Canceling e in-ear fit.

TCL 20L+, caratteristiche tecniche

Ha uno Snapdragon 662, 6GB di RAM e 256GB di memoria, espandibile fino a 1TB con microSD, il modello TCL 20L+. Lo schermo è da 6.67", IPS, con risoluzione FHD+; questo è il primo device con tecnologia Circular Polarization Display, che regala colori realistici anche quando si osserva lo schermo con gli occhiali da sole. La batteria da 5000mAh è particolarmente potente e supporta la ricarica a 18W. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 11 con TCL UI.

Sul lato posteriore, vi è un modulo fotografico quadruplo con sensore primario da 64MP e f/1,79, lente grandangolare da 8MP e combo macro/profondità di campo da 2MP ciascuno. Davanti, invece, vi è una fotocamera da 16MP e apertura focale da 2,2. Completano le caratteristiche di questo smartphone 4G LTE la connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.1 (Super Bluetooth), lettore NFC, GPS e lettore di impronte digitali sulla scocca laterale.

TCL 20L, caratteristiche tecniche

Processore Snapdragon 662, RAM da 4GB e 128GB di spazio di archiviazione (espandibili con microSD fino a 1TB): questa è la configurazione di TCL 20L, il più piccolo dei tre device dotato di connettività 4G LTE. Il display IPS ha una risoluzione FHD+ e tecnologia Circular Polarization Display, mentre la batteria da 5000mAh consente la ricarica rapida attraverso Smart Manager che ne gestisce le prestazioni in maniera ottimale.

La fotocamera posteriore è a quattro sensori, il principale da 48MP con f/1,79, seguito da una lente grandangolare da 8MP e 2MP+2MP per macro e profondità di campo. Frontalmente, invece, l’altra fotocamera ha un sensore da 16MP e apertura f/2,2. Tra le altre specifiche, vi sono il Wi-Fi, il Bluetooth 5.1 (Super Bluetooth), lettore NFC, GPS e lettore per le impronte digitali. Ancora una volta, Android 11 è il sistema operativo di elezione, con TCL UI.

TCL 20Pro 5G, 20L+ e 20L, mercati e prezzi di lancio

Passando ai prezzi e ai colori, ecco tutte le informazioni sui tre nuovi e interessanti device. TCL 20Pro 5G sarà disponibile nei colori Marine Blue e Moondust Gray in diversi Paesi Europei, al prezzo consigliato di 549,99 euro. Due colori, Milky Way Grey e North Star Blue, saranno disponibili per il nuovo TCL 20L+, lanciato in diversi mercati europei a 299,99 euro. A 199,90 euro, invece, arriverà TCL 20L, nei colori Luna Blue ed Eclipse Black