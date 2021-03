Qual è lo smartphone più potente di febbraio 2021: la classifica

Anche per il mese di febbraio 2021 la classifica del sito AnTuTu per decretare lo smartphone Android più potente non si è fatta attendere. I primi tre smartphone nella classifica dei top di gamma sono equipaggiati con un SoC Qualcomm Snapdragon 888, mentre nella fascia media il Dimensity 820 equipaggia i telefoni più performanti.

Come ogni mese, il report di AnTuTu è diviso in due classifiche: la top ten degli smartphone Android di fascia alta e quella dei telefoni di fascia media. Per quanto riguarda i top di gamma, al primo posto c’è l’iQOO 7 con 726.939 punti, seguito da Vivo X60 Pro+ e da Redmi K40 Pro. Lo Xiaomi Mi 11 conquista solo il quarto posto, mentre l’atteso Samsung Galaxy S21 Ultra 5G si posiziona addirittura sesto, con 679.152 punti. Sul podio degli smartphone di fascia media invece ci sono Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G e Vivo S7t, rispettivamente con 404.346 punti, 398.570 punti e 395.082 punti. Ecco le classifiche degli smartphone Android più potenti di febbraio 2021 nel dettaglio.

Smartphone Android top di gamma: classifica AnTuTu febbraio 2021

Il primato nella classifica degli smartphone Android di alta fascia più potenti in questo febbraio 2021 resta ben saldo per l’iQOO 7 con 726.939 punti, mentre al secondo posto c’è il nuovo Vivo X60 Pro+ con 726.925 punti. La differenza nel punteggio è davvero minima, d’altronde entrambi sono equipaggiati con il SoC Snapdragon 888 e possono contare su 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Al terzo posto sul podio c’è poi il nuovo Redmi K40 Pro con 718.834 punti, anch’esso equipaggiato con uno Snapdragon 888 ma con meno memoria: solo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo Xiaomi Mi 11 scivola al quarto posto, nonostante SoC e RAM identici ai primi due classificati, che registra solo 712.366 punti. Al quinto posto si posiziona il Huawei Mate 40 Pro, l’unico equipaggiato con un SoC Kirin 9000, che registra comunque 683.919 punti, e batte l’atteso Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che nonostante un potente Snapdragon 888 e 16 GB di RAM ottiene solo 679.152 è punti ed è sesto nella classifica.

Ecco la top ten degli smartphone Android di alta fascia più potenti secondo AnTuTu:

iQOO 7 – Snapdragon 888 – 12 GB RAM – 726939 punti Vivo X60 Pro+ – Snapdragon 888 – 12 GB RAM – 726925 punti Redmi K40 Pro – Snapdragon 888 – 8 GB RAM – 718434 punti Xiaomi MI 11 – Snapdragon 888 – 12 GB RAM – 712366 punti Huawei Mate 40 Pro – Kirin 9000 – 8 GB RAM – 683919 punti Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – Snapdragon 888 – 16 GB RAM – 679152 punti Redmi K40 – Snapdragon 870 – 6 GB RAM – 668471 punti Oppo Reno5 Pro+ 5G – Snapdragon 865 – 12 GB RAM – 667456 Redmi K30S – Snapdragon 865 – 8 GB RAM – 666043 iQQOO 5 – Snapdragon 865 – 12 GB RAM – 661609 punti

Smartphone Android fascia media: classifica AnTuTu febbraio 2021

Per quanto riguarda la fascia media, Redmi si impone sul podio con due nuovi modelli: Redmi 10X 5G al primo posto con 404346 punti e Redmi 10X Pro 5G con 398570 punti, mentre al terzo posto c’è invece Vivo S7t, con 395082 punti. Tutti e tre gli smartphone sono equipaggiati con il SoC Dimensity 820 e possono contare su 8 GB di RAM.

Quattro posti della classifica sono invece occupati da Huawei e i suoi smartphone Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro e Nova 8, equipaggiato con SoC Kirin 985 e 8 GB di RAM, tanto da avere punteggi simili tra loro. Gli altri posti vengono occupati invece dagli Honor.

Ecco la top ten degli smartphone Android di fascia media più potenti secondo AnTuTu: