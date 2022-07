9 smartphone top di gamma in sconto per il Prime Day 2022

Le offerte Amazon Prime Day 2022 che si aprono oggi 12 luglio e si chiudono domani 13 luglio alle 23:59 offrono molte occasioni di acquisto a prezzi decisamente convenienti. La selezione di smartphone top di gamma con lo sconto lo dimostra: telefoni con a bordo i migliori processori del momento, ampie memorie e fotocamere di alto livello, sono proposti con un notevole sconto, che non rivedremo a breve.

Il 2022 è stato, fino ad ora, ricco di modelli top quasi tutti (tranne i Samsung venduti in Europa) dotati di chip Qualcomm Snapdragon (di solito 8 Gen 1) e tanta RAM. I prezzi sono stati abbastanza alti, di certo non più bassi dei top di gamma dell’anno scorso e, anzi, spesso superiori. La carenza dei chip, d’altronde, ancora si sente e per questo molti produttori hanno duvuto tenere alti i prezzi. Per questo motivo le offerte Prime Day sono come l’acqua nel deserto per chi ha aspettato fino ad oggi per acquistare uno smartphone Android top di gamma per pagarlo meno. Anche molto meno, come vedremo. Per accedere a tutti gli sconti Amazon Prime Day, lo ricordiamo, è necessario essere iscritti al servizio, va bene nache la prova grauita del primo mese.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: offerta Prime Day Amazon

Il top di gamma di Samsung è finalmente in offerta: il Galaxy S22 Ultra 5G è probabilmente lo smartphone 2022 che meno ha bisogno di presentazioni. Chip Exynos 2200 abbinato a 8/128 GB di memorie , display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate di 120 Hz e 1.750 nits di luminosità sono le caratteristiche salienti di questo modello, che è il vero erede dei Galaxy Note.

Sul tretro troviamo la fotocamera principale da 108 MP e due sensori da 10 MP mentre la fotocamera anteriore è da 40 MP. Non è presente il jack audio 3,5 mm. La batteria ha una capienza di 5.000 mAh. Nella confezione sono inclusi il pennino S Pen e il caricabatterie.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S22 Ultra è di 1.279 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 998 euro (-281 euro, -22%).

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G- 8/128 GB

Samsung Galaxy S22 5G: offerta Prime Day Amazon

Presentato lo scorso febbraio il Samsung Galaxy S22 5G è un top di gamma che presenta tutte le caratterstiche di una scheda tecnica all’avanguardia. Il processore è l’Exynos 2200 e le memorie sono 8/128 GB. Lo schermo da 6,1 pollici è AMOLED con refresh rate da 120 Hz e 1.300 nit. Le fotocamere sono tre, la principale da 50 MP, una da 12 MP e infina l’ultima da 10 MP. Il sensore frontale è da 10 MP. La batteria ha una capienza di 3.700 mAh e nella confezione si trova il caricabatterie.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S22 5G è di 879 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 672,36 euro (-206,64 euro, -29%).

Samsung Galaxy S22 5G- 8/128 GB

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3 di Samsung è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8/128 GB di memorie. Il doppio display principale è un AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.200 nit di luminosità, mentre il display secondario è da 1,9 pollici.

Due le fotocamere posteriori, entrambe da 12 MP, e una la fotocamera per i selfie da 10 MP. La batteria è da 3.300 mAh e non c’è il jack da 3,5 mm. Nella confezione è incluso il caricabatterie.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è di 1099 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 699 euro (-400 euro, -36%).

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G- 8/128 GB

Xiaomi 12 Pro: offerta Amazon Prime Day

Lo Xiaomi 12 Pro 5G è uno tra i migliori telefoni top di gamma presentati lo scorso dicembre, grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8/256 GB di memorie. Il display da 6,73 pollici è un AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro il comparto delle fotocamere è composto da tre sensori da 50 MP, il principale è un Sony IMX707, il secondo è ultragrandangolare e il terzo è un teleobiettivo. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Non ha il jack audio da 3,5 mm, mentre la batteria è da 4.200 mAh con ricarica ultra rapida da 120 W. Il prezzo di listino dello Xiaomi 12 Pro è di 1099,90 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day porta il prezzo attuale a 849,90 euro (-250 euro, -23%). La disponibilità dell’offerta Prime Day Amazon include tre colori: Blue, Gray e Purple.

Xiaomi 12 Pro – 8/256 GB- ricarica rapida 120 W

Xiaomi 12: offerta Amazon Prime Day

Lo smartphone Xiaomi 12 5G è sul mercato da pochissimi mesi e infatti il chip a bordo del telefono è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le memorie abbinate sono 8/128 GB mentre il display da 6,28 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz di picco. Le fotocamere che troviamo sul retro sono tre: la principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore Macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Non ha il Jack audio da 3,5 mm e infine, la batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W e ricarica wireless da 50 W. I colori disponibili sono: Blue, Gray e Purple. Il prezzo di listino dello Xiaomi 12 è di 799,90 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo taglia agli attuali 649,90 euro (-150 euro, -19%).

Xiaomi 12 – 8/128 GB- ricarica rapida 67 W

Xiaomi 12X: offerta Amazon Prime Day

Lo smartphone Xiaomi 12X 5G è un telefono "quasi top di gamma" grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 8/256 GB di memorie.

Il display AMOLED da 6,28 pollici ha una frequenza di aggiornamento di picco da 120 Hz. Sul retro del telefono sono poste tre fotocamere, la principale è un sensore da 50 MP, un sensore da 13 MP grandangolare e il sensore da Macro da 5 MP, infine la fotocamera anteriore è da 32 MP. Non ha il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. I colori disponibili sono: Blue e Gray.

Il prezzo di listino dello Xiaomi 12X è di 699,90 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 499,90 (-200 euro, -29%).

Xiaomi 12 – 8/128 GB- ricarica rapida 67 W

Poco F4 GT 5G: offerta Prime Day Amazon

Lo smartphone Poco F4 GT 5G è stato presentato lo scorso aprile e subito si è distinto per il design esuberante caratterizzato da una livrea giallo squillante. Il processore a bordo è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e le memorie abbinate sono generose: 12/256 GB.

Il display da 6,67 pollici è un AMOLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Sul retro troviamo tre sensori, il principale da 64 MP, il secondario da 8 MP e il Macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 20 MP. Non ha il jack audio da 3,5 mm. La batteria ha una capienza da 4.700 mAh e la ricarica ultra rapida da 120 W che ricarica da 0 a 100% in 17 minuti. Il colore disponibile, è ovviamente il giallo.

Il prezzo di listino del Poco F4 GT 5G di 699,90 è già ottimo, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 549,90 (-150 euro, -21%).

Poco F4 GT – 12/256 GB- ricarica rapida 120 W

Oppo Find X5: l’offerta Amazon Prime Day

Lo smartphone Oppo Find X5 è stato presentato lo scorso febbraio e subito ha riscosso un grande successo. Il processore a bordo del telefono è il Qualcomm Snapdragon 888 5G abbinato a 8/128 GB di memorie. Lo schermo è AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e 1000 nits di picco.

Le fotocamere posteriori sono due da 50 MP e la terza da 13 MP. Il sensore anteriore è da 32 MP. La batteria è da 4800 mAh con ricarica rapida da 80 W. Non ha il jack audio da 3,5 mm.

Il prezzo di listino dell’Oppo Find X5 è di 999,99 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 799,99 euro (-200 euro, -20%).

Oppo Find X5- 8/128 GB

Motorola Moto Edge 30 Pro: offerta Amazon Prime Day

Chiudiamo questa carrellata di offerte di smartphone top di gamma con il Motorola Moto Edge 30 Pro con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12/256 GB di memorie. Il display è OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 144 Hz. Le fotocamere posteriori sono tre: due sensori da 50 MP e un sensore da 2 MP per le Macro mentre la camera frontale è da 60 MP. La batteria è 4.800 mAh e la ricarica rapida è da 68 W inclusa anche la ricarica wireless da 15 W.

Il prezzo di listino del Motorola Moto Edge 30 Pro è di 849 euro, ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo porta a 599,90 euro (-200 euro, -29%).