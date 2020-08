Smartphone Xiaomi, la MIUI 12 si aggiorna con novità importanti

La distribuzione dell’aggiornamento MIUI 12 è iniziata per gli smartphone Xiaomi e l’azienda cinese sta già lavorando a nuove funzioni nella versione Beta. Tra queste troviamo la possibilità di fare screenshot parziali, oltre che la modalità di lettura “Paper” per trasformare il telefono in un e-reader.

Tra le altre novità, gli sviluppatori stanno lavorando all’inserimento di un gesto “Back Tap”, per sfruttare anche il retro dello smartphone e all’AI Shutter. La nuova versione del MIUI 12 ha poi sorpreso gli utenti con la MIUI Gallery v2.2.16.17, con la funzione OCR per il riconoscimento del testo, oltre al miglioramento dei filtri Sky, introdotti già con la versione MIUI 10 e poi migliorati nella MIUI 11. Al momento le ultime novità sono disponibili per i modelli Xiaomi Mi 10 e Mi 9, oltre che per i Redmi K30 e K20.

MIUI 12, tutte le novità per gli smartphone Xiaomi

Xiaomi ha lavorato molto per rendere competitiva la MIUI 12, inserendo nuove e utili funzioni per i suoi smartphone. Tra queste c’è la possibilità di utilizzare il “Back Tap”, cioè il tap sul retro del telefono, per attivare alcune opzioni o funzioni. Una caratteristica che sfida quella introdotta da Apple con il suo sistema operativo iOS 14, anche se l’azienda cinese non ha ancora raggiunto gli stessi livelli. Questa funzione infatti è disponibile per Xiaomi solo nella versione MIUI 12 Beta ed è ancora in via di perfezionamento.

Le altre funzionalità che rendono migliori le performance degli smartphone Xiaomi riguardano soprattutto la MIUI Gallery v2.2.16.17. L’ultima versione presenta innanzitutto la correzione di alcuni bug su funzioni introdotte a partire dalla MIUI 10, oltre a nuove funzionalità molto utili per gli utenti. Una di queste è sicuramente il riconoscimento del testo nella modalità OCR, che consente di copiare il testo dalle immagini salvate nella Galleria. Una funzione analoga al riconoscimento del testo operato da Google Lens, ma al momento ancora da perfezionare.

La nuova versione della MIUI Gallery prevede anche un aggiornamento della barra di scorrimento per l’anteprima delle foto, il miglioramento dell’esperienza utente nella gestione degli album, l’aggiunta di nuovi filtri per personalizzare le tue immagini e l’ottimizzazione dell’editing di foto.

MIUI 12, la lista degli smartphone dove trovare le novità

Le novità introdotte dalla MIUI 12 e al vaglio della versione Beta non sono ancora disponibili per tutti gli smartphone Xiaomi, ma ci sono dei modelli per il rilascio è già avvenuto. Ecco quali: