Nel settore degli smartphone Xiaomi è senz’altro una delle aziende più importanti del momento, in grado di posizionarsi come player di tutto rispetto nel mercato dei telefoni di fascia media e alta. Questo brand cinese è diventato famoso per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi modelli, oltre ovviamente alle spettacolari fotocamere installate nei device Xiaomi, con le stupende Quad Camera AI e tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione degli scatti. Ecco la classifica degli smartphone Xiaomi con la migliore fotocamera, per chi vuole un cellulare perfetto per le foto e i video in alta definizione.

Classifica Xiaomi con migliore fotocamera

In questa selezione abbiamo raccolto gli smartphone Xiaomi con la migliore fotocamera, proponendo i device più avanzati per il comparto fotografico per ogni fascia di prezzo, dal più economico al più esclusivo.

Xiaomi Redmi Note 8

Uno smartphone Xiaomi economico dotato di ottime fotocamere è il Redmi Note 8, un telefono moderno dotato del sistema operativo Android 9 Pie. Questo device viene proposto con una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48MP e apertura focale f/1.8, ultragrandangolare da 8MP e obiettivo con effetto bokeh da 2MP, con registrazione video 4K a 30 fps e una fotocamera frontale per il selfie da 13MP. Lo Xiaomi Redmi Note 8, acquistabile su Amazon, è dotato di un processore octa-core con 4GB di RAM e memoria di 64GB, display LCD da 6,3 pollici con risoluzione FHD+, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass e una batteria da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18W.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ottimo telefono di fascia media, con lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro è possibile realizzare eccellenti scatti grazie alla quadrupla fotocamera posteriore, con risoluzione di 64 + 8 + 2 + 2 MP, ultragrandangolare a 120 gradi e zoom 10x. Questo smartphone Xiaomi (scopri il prezzo su Amazon) dispone di un processore octa-core a 2 GHz, con 6GB di RAM e memoria interna di 128GB, abbinato al sistema operativo Android 9 Pie con funzione Dual SIM e supporto perle nanoSIM. Il display LCD da 6,53 pollici ha una risoluzione FHD+, mentre per la connettività c’è il Bluetooth 5.0 con GPS e Glonass, con una batteria da 4500 mAh e una fotocamera frontale da 20MP con apertura focale f/2.0.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Tra gli smartphone Xiaomi con la migliore fotocamera di fascia media, il Redmi Note 9 Pro vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un display DOT da 6,67 pollici e risoluzione FHD+. Questo device cinese è equipaggiato con una Quad Camera AI con sensore principale da 64MP, con ultragrandangolare e teleobiettivo Macro per scattare foto nitide e ben a fuoco in ogni condizione, con sensore di impronte digitali integrato nello schermo e una potente batteria da 5020 mAh. Lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 720G a 2,3 GHz, con 6GB di RAM e memoria interna espandibile da 64GB, con tecnologia NFC, Bluetooth 5.0 e GPS. Compralo subito su Amazon.

Xiaomi Mi Note 10

Un telefono di fascia alta davvero esclusivo è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10, il primo device del marchio cinese a montare la splendida Penta Camera con 5 sensori integrati posteriori (scopri il prezzo di Amazon). Il sensore principale ha una risoluzione di 108MP, con Quad Flash e stabilizzatore ottico, accompagnato da un ultragrandangolare da 20MP, una camera da 12MP con zoom 2x, un sensore Macro da 2MP e un obiettivo da 5MP. Naturalmente registra video 4K a 60 fps, con fotocamera anteriore da 32MP e una poderosa batteria da 5260 mAh con ricarica rapida a 30W. Lo Xiaomi Mi Note 10 è dotato di un display Super AMOLED da 6,47 pollici FHD+, con Android 9 Pie, 8GB di RAM, memoria di 256GB e Bluetooth 5.0.

Xiaomi Mi 10 Pro

Il top di gamma assoluto per gli smartphone Xiaomi con la migliore fotocamera è il Mi 10 Pro (compralo su Amazon), un telefono esclusivo ai massimi livelli non solo per le foto. Questo dispositivo di ultima generazione dispone della Quad Camera AI, con sensore principale da 108MP, ultragrandangolare da 20 MP, obiettivo da 12MP con zoom 2x e camera da 8MP con zoom 5x, mentre davanti c’è una fotocamera da 20MP ed è possibile registrare video 8K. Il dispositivo è equipaggiato con un processore octa-core Snapdragon con 8GB di RAM e memoria di 256GB, con supporto per le connessioni mobili 5G, Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC. È presente un bellissimo display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, con batteria da 4500 mAh e ricarica rapida e wireless.