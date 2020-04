Smartphone Xiaomi, quali riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 12

La MIUI 12, il nuovo aggiornamento dell’interfaccia grafica e software presente sugli smartphone Xiaomi, è pronta a fare il proprio debutto. Oramai non è più un segreto che i tecnici dell’azienda cinesi siano al lavoro per sviluppare la nuova UI e una versione beta potrebbe fare il suo debutto al più presto. Negli ultimi giorni sono apparsi diversi video che mostrano le novità grafiche e funzionali della MIUI 12, segnale che la fase di sviluppo è oramai alle fasi finali.

Che cosa porterà la MIUI 12 sugli smartphone Xiaomi? Come al solito i cambiamenti non saranno epocali, ma si tratterà di miglioramenti software per rendere più fluidi gli smartphone e alcune nuove funzionalità che non sono state implementate sulla MIUI 11 e che invece sono presenti sulla versione stock di Android 10. Dalle indiscrezioni raccolte nelle ultime settimane, dovrebbero esserci importanti novità soprattutto per quanto riguarda il Benessere Digitale, la funzionalità di Android che permette di tenere sotto controllo l’utilizzo dello smartphone.

Con l’arrivo oramai imminente della MIUI 12, molti possessori di uno smartphone Xiaomi si cominciano a chiedere se il loro dispositivo riceverà l’aggiornamento. Per il momento liste ufficiali da parte dell’azienda cinese non sono state pubblicate, ma liste “ufficiose” sono già apparse online. In totale dovrebbero essere più di sessanta i dispositivi Xiaomi a ricevere la MIUI 12: un numero elevato, ma bisogna tener presente che l’azienda cinese ogni anno lancia decine si smartphone.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 12: la lista

Notizie ufficiale sui dispositivi Xiaomi che riceveranno la MIUI 12 non ce ne sono, ma in queste ultime settimane sono uscite molte indiscrezioni. La lista di smartphone che dovrebbe ricevere l’aggiornamento software sembra essere molto corposo e comprende la maggior parte dei dispositivi Xiaomi, Redmi e Pocophone usciti negli ultimi 12-18 mesi. Fanno sicuramente parte della lista:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 9 (e tutte le varianti uscite)

Xiaomi Mi 8 (e tutte le varianti uscite)

Xiaomi Mix 3

Xiaomi Mix 2 (e tutte le varianti uscite)

Xiaomi Mi Max 2

Poco F1

Poco F2

Redmi Note 8 e Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 7 (e tutte le varianti uscite)

Redmi 8

Redmi 7

Redmi Note 6

Redmi 6.

La lista non è ufficiale e potrebbero aggiungersi altri dispositivi.

Le novità della MIUI 12

Quali saranno le principali novità della MIUI 12? Xiaomi sta lavorando sia novità grafiche sia a nuovi strumenti. Per quanto riguarda l’interfaccia grafica, i tecnici stanno cercando di uniformare il più possibile le icone e le schermate di caricamento delle app di sistema. Grande lavoro anche per quanto riguarda le animazioni, per cercare di renderle più fluide e armoniose.

Sul fronte delle funzionalità, invece, Xiaomi sta lavorando da un lato per implementare nuovi strumenti per il Benessere Digitale, in modo da dare agli utenti la possibilità di tenere sotto controllo il tempo di utilizzo dello smartphone, mentre dall’altro lato si è concentrata su piccole migliorie software, come la possibilità di gestire al meglio il refresh rate dello schermo.

Quando arriva la MIUI 12

Non c’è ancora una data certa, ma la MIUI 12 dovrebbe fare il proprio debutto a breve, magari già nelle prossime settimane. Bisogna solo aspettare il comunicato ufficiale da parte di Xiaomi. Notata bene: quando la MIUI 12 verrà rilasciata, non vorrà che tutti gli smartphone supportati riceveranno l’aggiornamento nello stesso momento, ma come sempre accade verrà rilasciato a scaglioni e i modelli più vecchi dovranno aspettare anche un paio di mesi.