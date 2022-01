Smartwatch: tutti i nuovi modelli 2022 di Garmin

Sono passati circa due anni e mezzo dal lancio della serie di smartwatch Fenix 6 e Garmin ha deciso di rinnovare la sua serie di sportwatch più prestigiosa. I nuovi Fenix 7 appaiono esteticamente molto simili ai loro predecessori, pur introducendo alcune interessanti funzionalità che miglioreranno significativamente l’esperienza utente.

Accanto ai modelli della serie – che sono sempre tre e con numerose varianti – Garmin ha anche annunciato uno smartwatch che prende il nome di epix Gen 2, somiglia al Fenix 7, ma ha delle caratteristiche che potrebbero renderlo addirittura più attraente. Per quanto riguarda le funzionalità dedicate agli sportivi, la serie Fenix è sempre al top: arrivano nuove modalità e migliora il sistema di navigazione satellitare. Finalmente arriva il touchscreen su tutta la gamma che, unitamente ai classici cinque pulsanti fisici, aumenta le possibilità di interazione con l’orologio. Il tutto, naturalmente, è a discapito dei prezzi.

Garmin Fenix 7: gli smartwatch della serie

Anche la nuova serie di Garmin è composta dai modelli Fenix 7S, 7 e 7X che si differenziano fra loro per dimensioni del display: il primo ha schermo di 1,2 pollici con cassa da 42 millimetri, il secondo ha di 1,3 pollici con cassa da 47 millimetri ed il terzo di 1,4 pollici con cassa da 51 millimetri. Il display è sempre transflettivo e a colori, con la stessa risoluzione della passata generazione.

Ciascuno di essi è a sua volta costituito da alcune varianti: standard, Solar e Solar Sapphire per i primi due e soltanto Solar e Solar Sapphire per il terzo. In sostanza, alcuni modelli supportano la ricarica solare e altri hanno anche il vetro zaffiro. Altra variabile è il materiale della cassa, che su alcuni è l’acciaio inossidabile, su altri è il titanio.

Migliora notevolmente il sistema di navigazione con il supporto ai satelliti GPS, GLONASS e GALILEO, che permettono di localizzare la posizione dell’utente con maggiore precisione. Non mancano, poi, una serie di nuove funzionalità per gli allenamenti, fra cui la Real Time Stamina che serve a monitorare le energie residue.

L’autonomia è come sempre mostruosa: può raggiungere i 28 giorni ed essere estesa fino a 37 giorni con la ricarica solare.

I prezzi partono da 699,99 euro per Garmin Fenix 7S e 7 e crescono in base alla presenza della ricarica solare, del vetro zaffiro, dei materiali della cassa o di un tipo particolare di cinturino. Per quanto riguarda Garmin Fenix 7X Solar Sapphire, che è la versione più dotata, il prezzo è di 999,99 euro.

Garmin epix Gen 2, com’è fatto

La nuova serie Garmin epix Gen 2 offre la possibilità di usufruire dell’esperienza Fenix ma con un display AMOLED da 416×416 pixel. Il modello in questione, infatti, è quasi del tutto identico al Fenix 7: ha stesso design, schermo da 1,3 pollici e cassa da 47 millimetri. In questo caso non è presente una versione Solar ma ci sono versioni con display in vetro zaffiro e con cassa in titanio o in acciaio inossidabile.

L’unico svantaggio significativo dell’adozione della soluzione AMOLED riguarda l’autonomia che in questo caso non supera i 6 giorni con display always-on. Per il resto, la resa dei colori è sicuramente superiore.

In questo caso, i prezzi partono da 899,99 euro e possono raggiungere i 1.099,99 euro in caso di vetro zaffiro, cassa in titanio e cinturino in pelle.