Snapchat continua a crescere: 750 milioni di utenti

Snapchat ha compiuto 10 anni e ha raggiunto la ragguardevole cifra di 750 milioni di utenti attivi nel mondo. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sulle pagine del social e il successo, sebbene lento rispetto ad altri social (uno su tutti: TikTok), sembra inarrestabile. L’app Snapchat è nota per essere usata soprattutto da adolescenti, dislocati in 20 Paesi nel mondo, ai quali offre la possibilità di condividere brevi video (al massimo di 10 secondi) o immagini chiamati snap e che dopo essere stati visualizzati (al massimo per 10 secondi) si autodistruggono. L’unico modo per salvare questi contenuti è fare uno screenshot che però è notificato all’autore. La particolarità di tutte queste funzioni hanno reso Snapchat all’inizio molto popolare.

Snapchat: i numeri dell’app

Snapchat ha reso noto che ogni giorno l’app è frequentata da circa 375 milioni di utenti attivi, ha raggiunto i 750 milioni di iscritti nel mondo di cui circa 2 milioni in Italia. E anche se è molto lontana dai 2 miliardi di utenti attivi di Facebook Snapchat conta di arrivare, entro i prossimi 2-3 anni, a 1 miliardo di iscritti.

Snapchat ha uno zoccolo duro di iscritti negli Stati Uniti, con circa 150 milioni gli utenti attivi mensili, ma probabilmente il dato più interessante è che gli utenti sono tutti molto giovani e che ogni giorno si scambiano oltre 5 miliardi di snap.

Anche il servizio di abbonamento Snapchat+, è considerato un successo, a poco più di sette mesi dall’attivazione e al costo di 4,99 euro in Europa, conta in totale oltre 2,5 milioni di iscritti mentre oltre 300 milioni di persone utilizzano la Snap Map ogni mese.

Snapchat: segnali positivi di ripresa

La boccata di ossigeno che arriva nei primi mesi del 2023 lascia ben sperare per il futuro di Snapchat che ha affrontato un 2022 piuttosto duro. Snapchat si lascia alle spalle 1.200 licenziamenti e qualche difficoltà in Borsa ma i recenti risultati si propongono come una solida base su cui il social giallo potrà costruire un nuovo futuro.

Il commento ufficiale al traguardo dei 750 milioni di iscritti, infatti è stato: "Abbiamo progettato Snapchat come alternativa ai social media, come un modo per comunicare con amici e familiari senza la pressione di apparire popolari o perfetti. Abbiamo introdotto la comunicazione visiva completa: dalla realtà aumentata, alla Snap Map, dalle Stories, allo Spotlight e altro ancora".

In passato, l’azienda ha anche puntato sui gadget per finanziare il suo progetto e oltre ad occhiali, peluche, felpe e cappellini ha proposto anche il drone Pixy al costo di 250 dollari. Nonostante l’entusiasmo iniziale ha però dovuto abbandonare il progetto a quattro mesi dal lancio.

Ufficialmente Snapchat non ha dichiarato il progetto del drone Pixy chiuso tanto che può essere ancora acquistato nello Snap Store (l’e-commerce ufficiale) ma non sono stati annunciati piani di sviluppo per quest’anno.