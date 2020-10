Snapchat, nuova funzione per aggiungere la musica agli Snap

Sorprese in arrivo per gli utenti di Snapchat: agli snap sarà possibile aggiungere della musica, una richiesta da tempo sollevata dagli utilizzatori dell’app e che finalmente diventa realtà. La nuova funzionalità, disponibile attualmente solo per iOS, si chiama Sounds e permette di scegliere da un catalogo musicale composto da talenti emergenti e artisti affermati.

La nuova feature, che fa assomigliare un po’ Snapchat a TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, è dunque una gradita aggiunta alle funzionalità già disponibili sull’app, utilizzata ogni giorno da milioni di utenti intorno al globo. Sounds però non è solo uno strumento di aggiunta di musica ma anche un potente tool di scoperta musicale. Infatti, una volta ricevuto uno Snap con musica incorporata, il destinatario avrà la possibilità di saperne di più attraverso uno swipe verso l’alto. In pochi istanti appariranno alcune importanti informazioni come il titolo del brano e il nome dell’artista, oltre a poter visualizzare la copertina del disco. Ultima ma non meno importante la possibilità di ascoltare tutta la canzone attraverso il link “Play This Song” che consentirà di collegarsi alla piattaforma di streaming musicale preferita per la riproduzione.

Snapchat e Sounds: come funziona

Come funziona Sounds su Snapchat? È piuttosto semplice e immediato: gli utenti dotati di iPhone o iPad potranno aggiungere la musica prima di effettuare la registrazione del video cliccando sull’icona a forma di nota musicale, posizionata sul lato destro dello schermo, e scegliere la canzone preferita. Se il video è già stato registrato, niente paura: è possibile aggiungere una colonna sonora dopo la registrazione.

Sono molte le etichette musicali con cui ha stretto accordi Snapchat per l’inserimento della musica all’interno dei propri contenuti. Tra i nomi più importanti non mancano Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, BMG Music Publishing Warner Chappell Music, insieme a Merlin, NMPA e Kobalt.

Snapchat: le novità per il futuro

L’aggiunta del tema musicale agli Snap è però solo una delle novità che Snapchat ha sfornato per i suoi utenti in tutto il mondo. Tra le prossime evoluzioni dell’applicazione multimediale per smartphone e tablet ci sarebbe l’inserimento di una nuova feature che non lascerà delusi i fan.

Si tratta della possibilità di aggiungere, sempre agli snap, della musica creata dagli utenti stessi, aumentando così il ventaglio delle personalizzazioni possibili. Al momento questa nuova funzionalità è ancora in fase di test e, per poterla finalmente utilizzare sui propri device, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.