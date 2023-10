Somfy lancia Home Alarm Essential: grande sicurezza e compatibilità al servizio di tutti

Fonte foto: Somfy

Da sempre Somfy si impegna per fornire una gamma di soluzioni di sicurezza per soddisfare tutte le esigenze. La gamma Home Alarm sin dal suo lancio nel 2015 è diventata l’allarme numero 1 in Francia. Per questo Somfy ha deciso di potenziare questo prodotto, sfruttando i punti di forza che l’hanno reso un successo, ottimizzando le funzionalità, garantendo migliori prestazioni e autonomia.

Somfy offre una gamma completa di prodotti per soddisfare tutte le esigenze e per garantire la massima sicurezza in qualsiasi situazione. Fra le soluzioni a disposizione dei clienti troviamo Home Alarm Essential, che offre l’essenziale per la sicurezza ed è facile da usare ogni giorno. Ottimo pure Home Alarm Advanced, l’allarme efficiente in tutte le circostanze. Non solo: per continuare a fornire soluzioni che si adattano alle esigenze degli utenti, Somfy ha sviluppato Home Alarm, realizzando una nuova unità di controllo ‘Link Essential’. I vantaggi offerti sono tanti: un’autonomia di 24 ore invece di sei ore, ottime prestazioni radio e un’installazione semplificata e veloce. Non a caso il Link Essential ha ricevuto il Red Dot Design Award 2022. I più tutti gli accessori della gamma di sicurezza Somfy sono naturalmente compatibili con questa nuova unità di controllo Link Essential.

Home Alarm Essential: i vantaggi, fra sicurezza e compatibilità

Le performance eccezionali e le garanzie di sicurezza offerte restano il punto di forza di questo nuovo prodotto che incorpora il sensor IntelliTAG. Il suo scopo è quello di rivelare le vibrazioni su porte e finestre, distinguendo tra un evento normale, come il vento oppure una palla che colpisce la porta, e un tentativo di effrazione vero e proprio con un piede di porco o un trapano. Se viene rilevato un tentativo di intrusione, il sensore attiva le sirene e invia un avviso in tempo reale ad uno smartphone.

Facilissimo da usare per tutta la famiglia, Home Alarm Essential offre tre diverse modalità di controllo per soddisfare le esigenze di tutti: smartphone, tastiera oppure portachiavi intelligente. Con il portachiavi ti ricordi di attivare l’allarme quando esci di casa e lo disattivi in automatico al tuo ritorno. Ottima pure la funzione Kids per tenere d’occhio i bambini! Home Alarm Essential è facile da utilizzare e semplice da installare: i prodotti sono wireless e l’unità centrale riconosce in automatico le altre apparecchiature. Inoltre Home Alarm Essential è compatibile con Tahoma, un sistema che offre tanti vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di abbassare le tapparelle se viene rilevato un intruso oppure simulare la presenza di qualcuno in casa in caso di assenza.

Sicurezza e semplicità: la gamma Home Alarm

La gamma Home Alarm comprende diverse soluzioni. Come Home Alarm Essential Starter, dotato di una sirena interna 105 dB, un sensore IntelliTAG, un portachiavi, un sensore di movimento interno e un Link Essential. Troviamo poi Home Alarm Essential con gli stessi elementi dello Starter Pack, due rivelatori IntelliTAG aggiuntivi e un badge aggiuntivo

Infine troviamo Home Alarm Advanced che include una sirena interna 105 dB, tre rilevatori IntelliTAG, due badge, un rilevatore di movimento interno, una tastiera interna e un Link Advanced. Non solo: Home Alarm Advanced offre una compatibilità nativa con Tahoma con una autonomia superiore in caso di interruzione di corrente, connessione di backup GSM offerta per cinque anni in caso di interruzione della connessione Wi-Fi. Per provarlo subito trova il rivenditore Somfy Expert più vicino a te.

Contenuto offerto da Somfy.