Se si desidera conoscere l’opinione dei propri contatti su una tematica, la soluzione è avviare un sondaggio su Whatsapp. Infatti l’app di messaggistica, conosciuta ormai in tutto il mondo, offre agli utenti l’occasione di condividere sondaggi personalizzati da inviare alle persone in rubrica.

Al fine di creare e personalizzare un sondaggio possono essere necessari diversi passaggi e l’utilizzo di piattaforme esterne a Whatsapp. Di fatti esistono molti siti e app per mobile che garantiscono la possibilità di creare un form a più domande e risposte personalizzabili.

Anche per quanto concerne i programmi utili a creare sondaggi, sono disponibili online soluzioni sia gratuite sia a pagamento. Infatti le soluzioni gratis possono essere sufficienti per un utilizzo amatoriale dei sondaggi su Whatsapp, mentre quelli a pagamento vengono utilizzati spesso da professionisti.

L’utilizzo della piattaforma di messaggistica per inviare questi form a domande è gratuito, così come l’invio di allegati, foto e audio.

Come fare sondaggi su Whatsapp

Purtroppo l’app per messaggistica non prevede un procedimento per creare sondaggi su Whatsapp. Per questo motivo può essere necessario affidarsi ad altri siti e applicazioni in grado di aiutare l’utente a creare un documento di rilevazione tramite domande a risposta multipla e non solo.

I programmi per creare sondaggi da condividere su Whatsapp sono molti, ad esempio:

Siti gratuiti che non richiedono il download di un’app da mobile o da desktop per la creazione del sondaggio su Whatsapp . Tra questi c’è Straw Poll, che è disponibile in lingua inglese ma è molto semplice da utilizzare. In homepage è presente un form con il suggerimento “Type your question here” dove è possibile creare la domanda, in seguito scegliere il tipo di risposta e infine “Create Poll” per ottenere il link da condividere con gli utenti.

. Tra questi c’è Straw Poll, che è disponibile in lingua inglese ma è molto semplice da utilizzare. In homepage è presente un form con il suggerimento “Type your question here” dove è possibile creare la domanda, in seguito scegliere il tipo di risposta e infine “Create Poll” per ottenere il link da condividere con gli utenti. Un altro strumento molto utilizzato è Moduli di Google. Anche questa piattaforma è gratuita e disponibile comodamente online. Inoltre non impone il download di app esterne, nemmeno da mobile. Utilizzare questo procedimento di Google per creare sondaggi su Whatsapp è semplicissimo, in quanto la navigazione intuitiva guida l’utente nella creazione del form. Al termine è possibile scegliere come condividere le domande, se direttamente su Whatsapp o se si desidera ottenere il link da inviare agli utenti.

Sondaggio sul gruppo Whatsapp: come fare

Inviare un sondaggio su un gruppo Whatsapp è facilissimo. Mandare nelle chat dei gruppi il link su cui cliccare è uguale a copiarlo nelle chat con i singoli utenti. Sullo smartphone il procedimento può essere leggermente diverso a seconda del sistema operativo iOS o Android.

Nel caso di Android, dopo aver creato il sondaggio e aver ottenuto il link, è necessario avviare Whatsapp e cercare l’utente o il gruppo a cui si desidera inviare il form da compilare. Cliccando sul campo di testo bisogna tenere premuto e cliccare sulla voce “incolla” al fine di inserire il link e inviarlo.

Su iOS il procedimento per inviare un sondaggio su Whatsapp è simile. Dopo aver creato il sondaggio è necessario copiare il link, selezionare nell’app di Whatsapp il gruppo o il contatto a cui si desidera inviare il form e incollare il link nell’area di testo.

Inviare sondaggi con Whatsapp Web

Anche sapere come fare sondaggi su Whatsapp da desktop può essere utile. Il procedimento è lo stesso e prevede il copiare e incollare il link del form del sondaggio creato esternamente, utilizzando però l’app desktop, che richiede il QR Code.

Analizzare i risultati del sondaggio può essere diverso a seconda del sito o dell’applicazione utilizzati per creare le domande. Vengono richiesti in fase di registrazione dati come email e password al fine di poter accedere in qualsiasi momento ai risultati del sondaggio.