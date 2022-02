Sony, lo smart TV da 32 pollici in offerta con uno sconto eccezionale

Mai come in questo periodo è importante avere in casa un televisore abbastanza recente. Infatti, come possiamo ascoltare continuamente in TV, il passaggio al nuovo digitale terrestre è sempre più vicino e una delle date da segnare sul calendario con il cerchio rosso è l’8 marzo. Se il proprio TV è un po’ datato, molto probabilmente lo si deve cambiare per essere sicuri di continuare a ricevere i canali del digitale terrestre. Fortunatamente su Amazon molto spesso si trovano ottime offerte su smart TV di ultima generazione. Un esempio è il Sony BRAVIA KD-32W800 da 32 pollici che oggi è in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 343,12€, ben il 24% in meno rispetto a quello di listino.

Il Sony BRAVIA KD-32W800 è uno smart TV completo sotto tutti i punti di vista: garantisce immagini di ottima qualità, utilizza un sistema operativo completo e che viene aggiornato spesso (Android TV) e ha dimensioni molto compatte, che lo rendono perfetto da mettere in cucina, nella camera da letto o in salotto, nel caso in cui si ha poco spazio a disposizione.

Sony BRAVIA KD-32W800: la scheda tecnica

Il Sony BRAVIA KD-32W800 è uno dei migliori smart TV da 32 pollici disponibili in questo momento su Amazon, sia per il prezzo, ma soprattutto per le caratteristiche che offre, tanto da meritarsi sul sito di e-commerce il bollino “Amazon’s choice".

Lo smart TV ha uno schermo da 32" con risoluzione HD Ready (tipica per televisori di questa grandezza). La qualità delle immagini è molto elevata grazie al supporto all’HDR e alla presenza del BRAVIA ENGINE. Si tratta di una tecnologia proprietaria che elabora digitalmente le immagini, diminuendone il rumore e migliorandone il colore e il contrasto.

Come la maggior parte degli smart TV Sony, anche su questo troviamo il sistema operativo Android TV, una vera e propria sicurezza quando si parla di supporto alle app e alle piattaforme di video streaming. Si ha la possibilità di installare centinaia di app tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay.

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 integra anche il Google Chromecast che permette di trasmettere sul televisore immagini e video presenti sul computer e sullo smartphone. Inoltre, è compatibile con Google Assistant e basta un semplice comando vocale per cambiare canale o per avviare un’applicazione. Infine, lo smart TV permette anche di registrare i programmi su un HDD esterno collegandolo alla porta USB.

Smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 è disponibile a un prezzo di 343,12€, grazie allo sconto del 24% disponibile in pagina. Acquistando oggi lo smart TV si risparmiano più di 100€, una vella cifra per un televisore di nuova generazione. Si può pagare lo smart TV anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dalla piattaforma di e-commerce: 5 rate da 68,63€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna per i clienti Prime è gratuita e avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso c’è un mese di tempo.

