Sony lancia due nuovi modelli di cuffie dedicate ai giovani

Due modelli di cuffie wireless per ascoltare la musica con un’ottima qualità audio. Questi sono i nuovi prodotti presentati il 29 settembre dal colosso giapponese Sony, che dedica i modelli di cuffie e auricolari al suo target di pubblico più giovane.

Da un lato ci sono le cuffie wireless a padiglione WH-XB910N, che permettono a chi le utilizza di vivere un’esperienza di ascolto immersiva grazie alla tecnologia Extra Bass e alla Dual Noise Sensor. Il risultato è un suono intenso e profondo, oltre che la cancellazione del rumore per ascoltare la musica senza interferenze dall’ambiente esterno. Dall’altro, ci sono gli auricolari wireless in-ear WF-C500, che offrono la migliore qualità sonora grazie alla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e una autonomia di lunga durata. Ecco quali sono le caratteristiche, i prezzi e le date di uscita delle nuove cuffie per i giovani di Sony.

Sony WH-XB910N: caratteristiche, prezzo e uscita

Le Sony WH-XB910N sono cuffie bluetooth over-ear dotate di tecnologia Extra Bass, per un suono più profondo e incisivo, e la cancellazione attiva del rumore attraverso la tecnologia Dual Noise Sensor. Le cuffie sono dotate di microfono e della connettività Multipoint, che consente di passare dall’utilizzo su un dispositivo a un altro in mood facile e veloce.

Tra le altre funzionalità, c’è l’Adaptive Sound Control che rileva dove si trova l’utente e regola il suono in base all’ambiente. Inoltre, è possibile avere un ascolto personalizzato con l’app Sony| Headphones Connect cambiando a proprio piacimento le impostazioni di default che sono regolate per genere musicale. Il design è pieghevole e comodo, con i comandi per regolare il volume, cambiare traccia e gestire le chiamate che si trovano a portata di dita: basta mettere una mano sul padiglione auricolare per gestire la propria esperienza di ascolto.

Le cuffie supportano sia l’Assistente Google che Alexa per l’utilizzo dei comandi vocali. Infine, la batteria garantisce fino a 30 ore di autonomia e con una ricarica rapida di appena 10 minuti assicura all’utente fino a 4,5 ore di riproduzione.

Le cuffie over-ear Sony WH-XB910N arriveranno nelle colorazioni blu e nero e saranno in vendita in Italia a partire dal 22 ottobre al prezzo di 199,99 euro. Le cuffie sono già pre-ordinabili su Amazon e con spedizione gratuita per i clienti Prime.

Cuffie over-ear Sony WH-XB910N

Sony WF-C500: caratteristiche, prezzo e uscita

L’altra proposta del colosso giapponese per i giovani sono le cuffie auricolari in-ear Sony WF-C500, leggeri e con un design ergonomico per un’ottima indossabilità. Gli auricolari sono dotati di tecnologia DSEE, che ripristina la traccia originale quando ne trova una compressa, così da offrire la massima qualità audio. Inoltre, i pulsanti presenti permettono di riprodurre musica e regolare il volume, oltre che usare l’assistente vocale e fare chiamate.

Le cuffie wireless supportano infatti sia l’Assistente Google che Alexa, e grazie al Fast Pair di Google è sufficiente un tocco per l’associazione rapida via Bluetooth con dispositivi Android. Inoltre, le chiamate in viva voce sono più nitide grazie a un microfono integrato di alta qualità. La certificazione IPX4 ne garantisce l’impermeabilità a spruzzi e sudore, perfette per l’attività fisica. Infine c’è la batteria che garantisce un’autonomia di 20 ore di musica, portando con sé la custodia di ricarica più piccola e maneggevole. La funzione di ricarica rapida consente di avere 1 ora di ascolto con appena 10 minuti di ricarica.

Le cuffie Sony WF-C500 sono disponibili nei colori nero, verde e arancione e saranno in vendita in Italia dal 1° ottobre al prezzo di 99.99 euro. Su Amazon, è già possibile pre-ordinarle e la consegna è gratuita per gli utenti Prime.

Cuffie in-ear Sony WF-C500