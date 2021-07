Sony PS5 batte un altro record di vendite

Sony Interactive Entertainment (SIE) ringrazia i suoi fan e i suoi dipendenti e annuncia: “Stiamo facendo continui progressi nella disponibilità globale e non vediamo l’ora che arrivi il giorno in cui chiunque voglia una PS5 ne possa avere una facilmente“. In questo modo il colosso giapponese spiega come la PlayStation 5 ha superato i 10 milioni di esemplari venduti.

I dati, aggiornati al 18 luglio, sono impressionanti se consideriamo che Sony non ha avuto alcun problema a vendere le PS5 ma, piuttosto, ne ha avuti mille a produrle vista la ben nota “crisi dei chip" che ha impattato anche sulla disponibilità di processori e altri componenti per la console next-gen di Sony. Eppure, e questo è un altro record, la PlayStation 5 è ufficialmente la console che ha venduto più esemplari in meno tempo in tutta la storia di Sony: neanche la PS4 era arrivata così in fretta a 10 milioni di esemplari venduti.

Il ringraziamento ai dipendenti

Se le PlayStation vendute da novembre 2020 ad oggi sono state così tante, nonostante le già citate difficoltà, è soprattutto grazie agli sforzi dei dipendenti di SIE che hanno fatto realmente i salti mortali.

Sony lo sa, ha già premiato con un incentivo economico nei mesi scorsi chi ha lavorato duro, e oggi torna a fare i suoi pubblici ringraziamenti: “Il team Hardware Engineering and Operations è stato fondamentale nel fornire le risorse per costruire le unità fisiche di PS5, e ha collaborato con i nostri team globali di Business Operations per fornire PlayStation 5 dal suo punto di origine ai mercati e ai clienti di tutto il mondo. Entrambi questi team e i loro instancabili sforzi sono stati assolutamente fondamentali nella consegna di 10 milioni di unità durante questo anno storico“.

I nuovi giochi PS5 in arrivo

Infine, Sony rassicura i suoi utenti: nuovi giochi stanno arrivando per la console next-gen e permetteranno alla PS5 di mostrare cosa può fare veramente.

“Dal lancio della console a novembre – spiega Sony – PlayStation Studios ha accelerato la produzione di titoli di incredibile successo che mettono in mostra le capacità di PS5. Guardando al futuro, la gamma di giochi esclusivi provenienti da PlayStation Studios include un nuovo God of War dei Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital e Horizon Forbidden West di Guerrilla Games“.

Tra i giochi più attesi, tra quelli sviluppati dai partner, ci sono invece Battlefield 2042 di Electronic Arts, DEATHLOOP di Bethesda, Far Cry 6 di Ubisoft e Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab.