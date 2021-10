Sony SRS-NS7 è lo speaker Bluetooth 3D che puoi indossare

Un cinema da indossare. Così Sony ha presentato il suo nuovo speaker Bluetooth da indossare per ascoltare la musica e guardare i propri film preferiti. Lo speaker fa il suo debutto insieme al trasmettitore wireless, che può essere utilizzato anche con alcuni modelli delle cuffie dell’azienda giapponese.

Il Sony SRS-NS7 è il primo speaker indossabile che è compatibile con lo standard Dolby Atmos e i modelli di smart TV Bravia XR. Lo speaker wireless è equipaggiato con la tecnologia 360 Spatial Sound Sony, che grazie all’app 360 Spatial Sound Personalizer permette di godere di una qualità audio superiore. Il design è elegante e pratico: basta poggiare lo speaker intorno al collo sulle spalle e il comfort è garantito dall’archetto in silicone con rivestimento morbido. Non manca la certificazione IP4X per la resistenza contro gli schizzi d’acqua. Insomma, seduti sul divano di casa si potrà vivere un’esperienza audio immersiva davanti ai propri film e serie Tv preferiti.

Sony SRS-N7: il design

Partiamo dal design elegante e funzionale: il Sony SRS-NS7 è un archetto in silicone ergonomico e flessibile da posizionare dietro al collo che può essere facilmente pulito dopo l’utilizzo quotidiano. La finitura in tessuto offre una sensazione piacevole al contatto con la pelle e il peso di appena 319 grammi permette di dimenticare di averlo intorno al collo.

Sony SRS-N7: le caratteristiche

Lo speaker da collo è compatibile con l’audio surround Dolby Atmos e grazie alla tecnologia 360 Spatial Sound permette di riprodurre in casa un avvolgente effetto cinema e ottenere una migliore sincronia tra le immagini in tv e l’audio. Inoltre, la presenza di una X-Balanced Speaker Unit permette di godere di un’esperienza immersiva senza disturbare chi è intorno. Una delle migliori novità è l’app 360 Spatial Sound Personalizer, che dall’analisi della forma del padiglione auricolare di chi lo indossa riesce a creare la struttura perfetta di speaker Dolby Atmos virtuali e calibrare in modo personalizzato il suono. Due radiatori passivi posizionati proprio al fianco degli altoparlanti gestiscono le basse frequenze, e il microfono integrato permette di effettuare anche chiamate.

La connettività è garantita dal trasmettitore wireless WLA-NS7 fornito in dotazione con l’archetto e dal Bluetooth 5.0. La tecnologia multipoint consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio lo smartphone e il computer, così da poter passare dalla visione del film a una telefonata in pochi secondi e senza bisogno di riconnettersi ogni volta. La classificazione IPX4 garantisce la resistenza a schizzi d’acqua, mentre la batteria offre un’autonomia fino a 12 ore con il volume impostato su 16. La ricarica rapida via porta USB-C permette di guadagnare 60 minuti di funzionamento in 10 minuti appena.

WLA-NS7: le cuffie Sony compatibili

Il trasmettitore WLA-NS7 è fornito insieme allo speaker indossabile SRS-NS7, ma sarà in vendita anche singolarmente, perché può essere usato per collegare gli smart TV Bravia XR con le cuffie Sony compatibili e godere dell’audio nel formato 360 Spatial Sound. Le cuffie Sony compatibili sono: WH-1000XM3, WF-1000XM3, WI-1000XM2, WH-1000XM4, WF-1000XM4, WH-XB900N, WH-XB700, WH-H910N, WH-H810, WF-C500 e WH-XB910N.

Sony SRS-NS7: quando arriva e quanto costa

L’arrivo dello speaker wireless indossabile SRS-NS7 della Sony e del trasmettitore WLA-NS7 è previsto a partire da novembre 2021. I prodotti sono già presenti sul sito dell’azienda giapponese, ma non è ancora possibile l’acquisto online. I prezzi sono di 300 euro per l’archetto SRS-NS7 e di 60 euro per il trasmettitore WLANS7.