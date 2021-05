Tra gli accessori indispensabili per i dispositivi elettronici ci sono senza dubbio cuffie e auricolari con microfono, prodotti smart dotati di un apposito supporto per la voce per lo streaming, le chiamate in vivavoce e i messaggi vocali. Il microfono può essere integrato o esterno a seconda del device, ad ogni modo si può trovare su tutti i principali modelli in commercio, dalle cuffie over-ear e on-ear fino ai modelli in-ear con filo e ai device true wireless. Vediamo quali sono i migliori auricolari con microfono da comprare oggi, con alcuni suggerimenti utili per l’acquisto del prodotto giusto.

Perché acquistare cuffie e auricolari con microfono

Gli auricolari e le cuffie con microfono sono dispositivi dotati di un supporto dedicato per la voce, in questo modo è possibile non solo ascoltare la musica ma anche gestire le telefonate con una qualità audio adeguata. Il vantaggio principale è la possibilità di effettuare chiamate senza togliere gli auricolari, inoltre alcuni dispositivi sono dotati di funzionalità smart, con le quali ad esempio quando si risponde alla chiamata la musica si interrompe in modo automatico. Gli auricolari dotati di microfono sono senz’altro i modelli più venduti e apprezzati al giorno d’oggi, in quanto sono adatti a tantissimi usi diversi dal lavoro fino al gaming.

Come scegliere auricolari e cuffie con microfono

In commercio si possono trovare tantissimi modelli diversi di cuffie e auricolari con microfono, per questo motivo è necessario valutare con attenzione quale device acquistare a partire dalla tipologia. Tra le opzioni più gettonate per il lavoro e il tempo libero ci sono gli auricolari in-ear true wireless con microfono integrato , una soluzione perfetta per effettuare e rispondere alle telefonate con un semplice tocco del dispositivo. Altrimenti ci sono anche gli auricolari in-ear con filo convenzionali, ideali per chi vuole spendere poco e comprare un prodotto davvero economico, funzionale e semplice da utilizzare.

In alternativa è possibile scegliere le cuffie on-ear e over-ear con microfono, modelli caratterizzati da un padiglione auricolare che copre o avvolge l’orecchio. In questo caso il microfono può essere incorporato nel cavo nelle cuffie con filo, tuttavia la maggior parte dei device è configurato con microfono esterno tramite asta, la quale può essere regolabile e rimovibile a seconda del prodotto. Le cuffie Bluetooth o con filo dotate di microfono sono indicate per giocare al PC o alla console gaming, oppure per lavorare al computer in smart working, ma anche per ascoltare la musica in casa o fuori con un audio di alta qualità.

Tra le caratteristiche tecniche da valutare c’è ovviamente il prezzo, con la possibilità di trovare auricolari e cuffie economiche fino ai modelli top di gamma più esclusivi, dai prodotti originali e specifici fino a quelli generici per i quali è necessario verificare la compatibilità con i dispositivi su cui utilizzarli. Inoltre, è importante la presenza della funzione di noise cancelling, per eliminare il rumore ambientale e usufruire di un audio più nitido e immersivo. Allo stesso modo bisogna controllare le funzionalità smart, come i controlli touch e il supporto per gli assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant, senza dimenticare la qualità audio analizzando parametri come la risposta in frequenza, la sensibilità e l’impedenza.

Migliori auricolari e cuffie con microfono da comprare

Sul mercato sono disponibili tantissimi auricolari con microfono differenti, dai device wireless con design in-ear per il lavoro fino ai dispositivi over-ear da gaming con filo. Ecco quali sono i migliori auricolari e cuffie con microfono, con una selezione in ordine di prezzo dalla proposta più economica al best buy top di gamma.

Auricolari in-ear con filo Klim Fusion

Un dispositivo semplice e funzionale molto affidabile sono gli auricolari con microfono Klim Fusion, un modello con filo e design in-ear compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, console e PC dotati di uscita audio jack da 3,5 mm. Si tratta della nuova versione 2021 di uno dei prodotti più venduti su Amazon della categoria, grazie a un prezzo competitivo e una garanzia di 5 anni del rivenditore. Oltre al microfono integrato l’audio è di buona qualità, con rivestimento degli auricolari in memory foam per garantire il massimo comfort, kit di gommini per una vestibilità ottimale e ben 7 colori diversi tra cui scegliere.

Caratteristiche principali

Auricolari in-ear con filo

Microfono integrato

Rivestimento in memory foam

Garanzia 5 anni

Sdoppiatore audio per il pc

PC, console, tablet e smartphone Android e iOS

Auricolari true wireless HOMCAM

Il modello proposto da HOMSCAM sono degli ottimi auricolari true wireless con microfono integrato, caratterizzati da un design in-ear e una connettività Bluetooth 5.0, per un collegamento senza filo stabile e preciso fino a 33 metri di distanza dalla sorgente. Sono dotati di custodia per la ricarica con batteria incorporata da 800 mAh, con autonomia di 4 ore nell’ascolto della musica o in conversazione, tuttavia è possibile ricaricarle con la custodia fino a 8 volte consecutive per una durata massima di 35 ore. Gli auricolari sono compatibili con PC e smartphone Android e iOS, offrono un audio stereo di buona qualità e un peso di appena 4,6 grammi.

Caratteristiche principali

Auricolari in-ear true wireless

Bluetooth 5.0

Microfono integrato

Custodia di ricarica

Autonomia fino a 4 ore

Autonomia con custodia fino a 35 ore

Per PC e smartphone Android e iOS

Cuffie over-ear cablate Sennheiser HD 400s

Una delle migliori cuffie con microfono per PCsono le Sennheiser HD 400s, offerte con un ottimo rapporto qualità-prezzo, design over-ear e configurazione cablata con filo e cavo audio jack con attacco da 3,5 mm. Questo modello circumaurale dispone di microfono integrato e comandi remoti per la gestione della musica e delle chiamate, con padiglioni ergonomici e una struttura che riduce il rumore ambientale. Si tratta di cuffie perfette per il lavoro e l’ascolto della musica al PC, da usare anche con smartphone e tablet Android e iOS oppure con le console compatibili.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cablate

Microfono integrato

Cavo audio jack da 3,5 mm

Comandi remoti per musica e volume

Design ergonomico

Archetto pieghevole

Per pc, tablet e smartphone Android e iOS

Cuffie gaming cablate Logitech G432

Tra le migliori cuffie con microfono per giocare al PC o alla console ci sono le Logitech G432, un modello cablato con filo e microfono Flip-to-Mute da 6 mm con sistema di controllo del volume. Sono presenti driver da 50 mm per un suono immersivo durante il gioco, con audio surround 7.1 e standard DTS X 2.0 da abbinare al software Logitech G Hub. I padiglioni sono comodi anche nelle lunghe sessioni di gaming, con tessuto in similpelle per garantire la traspirazione e configurazione ruotabile a 90 gradi. Sono compatibili con tantissimi dispositivi, tra cui console PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Windows e Mac e qualsiasi device con supporto per il cavo audio jack da 3,5 mm.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cablate

Microfono esterno Flip-to-Mute da 6 mm

Audio cavo jack da 3,5 mm

Driver 50 mm

Audio Surround 7.1

PC, Mac, smartphone, PS4, Nintendo Switch, Xbox One

Cuffie over-ear wireless Sennheiser HD 350BT

Per usufruire della migliore qualità audio è possibile acquistare le cuffie con microfono Sennheiser HD 350BT, un dispositivo wireless con design over-ear e struttura pieghevole per assicurare un’elevata versatilità d’impiego. Il suono presenta bassi dinamici e potenti, con un segnale a bassa latenza e supporto per la codifica AptX e ACC, mentre la batteria integrata garantisce fino a 30 ore di autonomia nell’ascolto della musica e nello streaming audio e video. Questo modello Sennheiser supporta sia Siri che Google Assistant, con un apposito pulsante per l’interazione diretta con gli assistenti virtuali, mentre la tecnologia di connessione è Bluetooth 5.0 ed è possibile personalizzare la qualità audio tramite l’app Sennheiser Smart Control.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear wireless

Microfono integrato

Supporto ACC e AptX

Autonomia fino a 30 ore

Bluetooth 5.0

Supporto Siri e Google Assistant

PC, Mac, smartphone, console

Cuffie on-ear wireless Sony WH-XB900N

Le Sony WH-XB900N sono cuffie wireless con microfono integrato versatili e di qualità, proposte con il design on-ear, la tecnologia Extra Bass e un sistema efficiente di cancellazione del rumore. Caratterizzate da un design moderno ed elegante, si collegano senza filo grazie alla connettività abbinata Bluetooth e NFC, tuttavia è possibile anche usare un cavo all’occorrenza. L’autonomia è davvero notevole, con 35 ore di durata in riproduzione musicale, con ricarica in 4 ore, controlli touch e un sistema ottimizzato per il supporto dei comandi vocali per usufruire delle skill di Alexa.

Caratteristiche principali

Cuffie on-ear Bluetooth/NFC

Microfono integrato

Noise cancelling

Alexa integrata

Supporto Siri e Google Assistant

PC, Mac, smartphone, console

Cuffie Bluetooth over-ear Sony WH-1000XM4

Le migliori cuffie Bluetooth con microfono sul mercato sono le Sony WH-1000XM4, proposte nelle versioni nero, argento e bianco in edizione limitata. Questo dispositivo wireless top di gamma presenta un sistema di noise cancelling evoluto, grazie al supporto del chip HD QN1, con un audio di alta qualità perfetto per chi desidera un suono ricco, potente e dettagliato. Il microfono integrato supporta le chiamate in vivavoce, con messa in pausa automatica della musica quando si risponde, è possibile associare le cuffie a due device allo stesso tempo con la modalità Bluetooth Multi-Point Connection, inoltre c’è Alexa integrata con supporto anche per Siri e Google Assistant.

Caratteristiche principali

Auricolari over-ear Bluetooth/NFC

Microfono integrato

Autonomia fino a 30 ore

Ricarica rapida 10 minuti 5 ore

Alexa integrata

Supporto per Siri e Google Assistant

Tecnologia di noise cancelling avanzata

Qualità audio premium