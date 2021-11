Sony WF-XB700: le cuffiette con Extra Bass costano meno della metà

La settimana del Black Friday 2021 si è appena conclusa, ma cercando bene su Amazon si trovano ancora prodotti tech a prezzo da Cyber Monday. Stiamo parlando delle cuffiette wireless Sony WF-XB700, ancora in sconto del 64%. Sì, avete letto bene: al momento queste cuffie si comprano con un taglio del prezzo di quasi due terzi.

E non si tratta certo di un paio di cuffie qualunque: sono il modello base della gamma Sony WF, è vero, ma sono ben sopra le classiche cuffiette orientali da poche decine di euro, che si trovano in abbondanza su Internet. E sono Sony, non dimentichiamolo: il brand, in questo caso, conta e anche parecchio perché se c’è un’azienda che i prodotti audio li sa fare è proprio il colosso giapponese. Non per nulla le Sony WF-XB700 a prezzo pieno sono molto care ma, come abbiamo visto, il prezzo di listino è un lontano ricordo.

Sony WF-XB700: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-XB700 sono cuffiette di tipo “in-ear“, quindi entrano nel canale uditivo e lo isolano dai rumori esterni grazie ai gommini. Non c’è, su questo modello, la cancellazione attiva del rumore e quindi una parte dei suoni ambientali entra comunque nell’orecchio. Ciò è uno svantaggio? Non sempre: quando camminiamo per la strada con le cuffiette indossate, infatti, è molto più sicuro continuare a sentire ciò che ci succede intorno.

Per il resto i dati tecnici descrivono delle cuffiette di ottima fattura, con grandi driver da 12 millimetri, risposta in frequenza di 20-20.000 Hz, connessione Bluetooth 5.0 e il supporto ai formati audio SBC e AAC.

Non manca la compatibilità con i comandi vocali (Google Assistant e Amazon Alexa), mentre i comandi touch permettono di alzare e abbassare il volume e di saltare traccia, oltre che di rispondere alle telefonate.

Da citare la funzione Extra Bass, che amplifica i toni bassi per rendere la riproduzione della musica più coinvolgente. Infine, la batteria: sommando l’autonomia delle cuffiette con la ricarica disponibile all’interno della custodia si arriva fino a 18 ore di ascolto in totale.

Sony WF-XB700: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle cuffiette wireless Sony WF-XB700 è di 150 euro, e comprandole sul sito ufficiale di Sony le si paga ancora questa cifra. Per fortuna su Amazon le si paga molto, ma molto meno: 53,99 euro (-96 euro, -64%).

Sony WH-XB700 – Cuffiette wireless con EXTRA BASS – Compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa – 18 ore di autonomia