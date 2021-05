Sony Xperia Pro: il cellulare per fotografi che costa quanto 2 iPhone

Se fino a ieri i fotografi professionisti potevano essere tentati di lasciare la fotocamera digitale a casa solo se avevano un iPhone 12 Pro Max, adesso c’è un primo credibile sfidante allo smartphone top di gamma di Apple: è il Sony Xperia Pro e sarà in vendita dal 10 maggio, anche se non arriverà ufficialmente in Italia.

Sony Xperia Pro è un dispositivo pensato espressamente per i professionisti della fotografia e del video. In realtà, però, l’Xperia Pro non è un cellulare del tutto nuovo: si tratta, infatti, dell’Xperia 1 II dell’anno scorso con alcuni dettagli tecnici in più. Tuttavia, questo smartphone ha un prezzo elevatissimo e questo apre a molti dubbi: perché un fotografo dovrebbe scegliere di comprare il Sony Xperia Pro e non il più recente, e potente, Sony Xperia 1 III di quest’anno? O perché non comprare al suo posto il vecchio Xperia 1 II, rinunciando a poche novità? La risposta è principalmente in una caratteristica tecnica che su Xperia Pro c’è, ma su Xperia 1 II e III no: la porta micro-HDMI.

Sony Xperia Pro: caratteristiche tecniche

Come il “vecchio" Sony Xperia 1 II, anche il Sony Xperia Pro è un dispositivo da 6,5 pollici, con schermo OLED HDR con risoluzione 4K e rapporto di forma molto panoramico: 21:9.

Entrambi i telefoni sono dotati del chip Qualcomm Snapdragon 865, top di gamma dell’anno scorso (Xperia 1 III ha invece il nuovo Snapdragon 888), e l’Xperia Pro ha 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna di archiviazione, espandibile fino a 1 TB. Lo spazio, si sa, con foto è video non basta mai.

La fotocamera anteriore è da 8 MP, la batteria è da 4.000 mAh e c’è la porta USB 3.1, il jack audio e le certificazioni Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate e 360 Reality Audio.

Sony Xperia Pro: le caratteristiche per fotografi

Ad attrarre i fotografi professionisti verso l’acquisto di un Xperia Pro saranno soprattutto due fattori: il comparto fotografico posteriore (che però è identico a quello dell’Xperia 1 II dell’anno scorso) e la porta micro-HDMI.

I sensori fotografici sono quattro, tre dei quali sono tutti da 12 MP mentre l’ultimo è per la profondità:

Standard-wide: 12 MP 1/1.7", f/1.7, dual pixel PDAF, OIS

Ultra-wide: 12 MP 1/2.55", f/2.2, dual pixel PDAF

Teleobiettivo: 12 MP 1/3.4", f/2.4 , PDAF, OIS

Profondità: 0.3 MP 3D ToF

Con questi sensori si possono anche girare video a 4K e 60 frame per secondo. Rispetto all’Xperia 1 II il nuovo Xperia Pro ha anche la connettività 5G.

La presenza della porta micro-HDMI, tipica delle fotocamere reflex e delle mirrorless digitali, permette anche di montare lo smartphone sulla slitta superiore della macchina fotografica e usare lo schermo del telefono come mirino della fotocamera.

Sony Xperia Pro: il prezzo è giusto?

Il nuovo Sony Xperia 1 III di quest’anno è stato lanciato ad aprile e arriverà in estate, ad un prezzo non ancora noto (si sa che in Russia verrà venduto a 1.100 euro circa al cambio attuale, quindi in Europa costerà certamente di più). Il vecchio Sony Xperia 1 II dell’anno scorso si trova ancora in vendita a 1.199 euro.

Quanto costa l’Xperia Pro? Forse troppo: 2.499 euro in Germania o 2.299 sterline nel Regno Unito (in Italia non è ancora commercializzato e probabilmente non lo sarà mai). Si tratta di un prezzo praticamente doppio a quello del quasi gemello Xperia 1 II, ma anche di un iPhone 12 Pro Max base.

L’iPhone 12 Pro Max con 512 GB di memoria, invece, costa 1.539 euro e in meno dell’Xperia Pro ha solo la porta micro-HDMI e lo schermo 4k.