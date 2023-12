Fonte foto: Sony

Sono passati più di due anni dal lancio di Xperia Pro-I (in foto) da parte di Sony e la casa nipponica, ora, sta lavorando al suo successore. Direttamente dal social cinese Weibo arrivano nuove indiscrezioni sui prossimi progetti di Sony Mobile.

In cantiere ci sarebbe uno smartphone dotato di un “anello rotante“. Si tratterebbe di una ghiera per regolazioni manuali di alcune impostazioni della fotocamera, che potrebbe essere integrata proprio nel Sony Xperia Pro-II.

Un anello rotante per Sony Xperia Pro-II

Il nuovo leak sul prossimo modello Sony Xperia Pro si basa su una bozzetto che mostra il design dello smartphone. Secondo le informazioni trapelate, nella parte posteriore del dispositivo sarà inserito un anello rotante che racchiuderà il modulo delle fotocamere.

Tale modulo dovrebbe essere composto da un sensore principale, un sensore con teleobiettivo periscopico e un sensore ottica ultra-grandangolare. Nei mesi scorsi, un altro rumor aveva anticipato la presenza di due sensori da 1 pollici per il nuovo smartphone. Al momento, però, non ci sono conferme.

Grazie alla sua rotazione, l’anello posteriore permetterà di regolare manualmente alcune impostazioni delle fotocamere. In particolare, questo componente potrebbe essere utilizzato per regolare zoom, apertura e messa a fuoco, richiamando quanto avviene con le fotocamere tradizionali.

L’anello rotante potrebbe, quindi, essere accompagnato da un software specifico che permetterà il passaggio da una modalità di funzionamento automatica a una manuale per la gestione delle fotocamere in modo molto preciso, da veri professionisti della fotografia.

Al momento, è importante sottolineare, non ci sono ancora dettagliate informazioni sulla scheda tecnica del nuovo Sony Xperia Pro-II (anche il nome dello smartphone non è confermato al 100%). Il comparto delle fotocamere potrebbe essere ripreso, almeno in parte, dal recente Xperia 1 V.

Tra le specifiche dello smartphone potrebbe, inoltre, trovare spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, destinato a diventare il punto di riferimento dei top di gamma Android del 2024. Il chip, tra le varie novità, integra un nuovo ISP (Image Signal Processor) che potrebbe garantire un passo in avanti nell’elaborazione post scatto delle immagini catturate dalle fotocamere.

Sony Xperia Pro-II: quando arriva

Sarà necessario attendere ancora qualche mese per scoprire, nel dettaglio, come sarà il nuovo Sony Xperia Pro-II: il nuovo top di gamma dedicato ai fotografi digitali, infatti, arriverà entro la prima metà del 2024, insieme a Xperia 1 VI e Xperia 5 VI. I primi annunci potrebbero arrivare già in occasione del MWC 2024, in programma nel corso del prossimo mese di febbraio. Per il debutto del nuovo smartphone della serie Pro, però, potrebbe essere necessario attendere qualche mese in più.