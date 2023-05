Sony Xperia 1 V: il nuovo cameraphone è pronto

Sony Xperia 1 V è il nuovo cameraphone di casa Sony per il 2023 e sarà presentato ufficialmente il prossimo 11 maggio. L’azienda, con un video su YouTube, ha confermato la data e l’ora dell’evento di lancio dello smartphone ma, al momento, le informazioni sulle specifiche tecniche sono davvero poche.

Se le indiscrezioni trapelate sul web fossero confermate, nella dotazione del Sony Xperia 1 V spiccherebbe certamente un processore Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM. Al momento le incognite sono molte ma la dicitura "for your creativity" che appare sul video di cui sopra, lascia presagire che Sony abbia lavorato molto sul comparto multimediale di questo smartphone e, con buona possibilità, proprio sulle fotocamere in dotazione.

Da sempre, infatti, i modelli Xperia 1 sono dotati di schermo e fotocamere eccellenti, perché nascono come smartphone di riferimento per i fotografi professionisti che usano macchine fotografiche digitali Sony.

Sony Xperia 1 V: le probabili fotocamere

Secondo le indiscrezioni trapelate sul web il comparto fotografico di questo smartphone dovrebbe girare intorno ad un sensore principale da 48 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP. La fotocamera frontale, stando sempre ai rumor, dovrebbe essere da 12 MP.

I leaker hanno ipotizzato alcuni potenziali candidati al ruolo di sensore principale, chiaramente tra quelli prodotti da Sony. I due più accreditati sono questi:

Sony IMX903 da 1/1,14 pollici e 48 MP

da 1/1,14 pollici e 48 MP Sony IMX989 da 1 pollice e 50 MP

Tuttavia le pubblicità apparse su Weibo hanno lasciato intendere che questo nuovo smartphone sarà dotato di un innovativo doppio sensore fotografico di nuova generazione a basso rumore.

A fronte di questo non è da escludere, quindi, che Sony possa optare per il suo IMX858 che, appunto, supporta la modalità a basso rumore LN2 che permette di ridurre il rumore della foto facendo entrare un maggiore quantitativo di luce per una migliore qualità dell’immagine.

Tra le ipotesi anche il supporto al MCSS (Multi-Camera Synchronization System), cioè alla possibilità di passare da un sensore all’altro senza avvertire scatti o scossoni durante la registrazione dei video.

Sony Xperia 1 V: come sarà

Stando ai rumor sul web condivisi dai vari leaker come Abhishek Yadav (@yabhishekhd su Twitter), il Sony Xperia 1 V avrà un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K.

Il processore, come già detto, dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM. Non ci sono conferme sullo spazio di archiviazione, che potrebbe comprendere i classici 128, 256 e 512 GB, e su eventuali altri tagli per la RAM.

Nessuna indicazione nemmeno riguardo le connessioni ma, se il processore confermato fosse quello prodotto da Qualcomm, il telefono avrà sicuramente il supporto per la rete 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS e Galileo. Trattandosi di uno smartphone di fascia premium avrà certamente anche il chip per l’NFC.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, ma non sono ancora disponibili informazioni sulla velocità di ricarica supportata. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria specifica Xperia UI.