Soundbar Bose: prezzo crollato, è da prendere subito

Per migliore l’audio del proprio TV è possibile ricorrere al pratico Bose TV Speaker. Si tratta di una piccola e completa soundbar da collegare al televisore per garantire un’uscita audio di qualità superiore rispetto al sistema di speaker integrato nel proprio apparecchio. Facile da configurare, il modello di Bose supporta anche il collegamento via Bluetooth, permettendo così una connessione rapida con qualsiasi dispositivo per riprodurre musica, podcast o qualsiasi altro contenuto.

Con la nuova offerta Amazon scegliere il Bose TV Speaker diventa ancora più conveniente. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile beneficiare di uno sconto del 36% sulla soundbar di Bose. Lo sconto si traduce in un taglio di prezzo di quasi 110 euro. Grazie all’offerta in corso, infatti, il Bose TV Speaker è acquistabile ad un prezzo scontato di appena 191,99 euro invece che a 299,99 euro.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Soundbar Bose TV Speaker

Le caratteristiche tecniche della soundbar Bose

Bose TV Speaker è progettato per garantire un’audio di qualità superiore rispetto alla stragrande maggioranza degli speaker integrati nei televisori moderni, in particolare nei modelli di fascia bassa e fascia media. La soundbar Bose ntegra due driver full-range opportunamente ottimizzati per offrire un’esperienza audio realistica e coinvolgente, anche nel salotto di casa. Il dispositivo di Bose può contare su di una potenza di uscita di 100 W e su di un rapporto segnale/rumore di 20 dB.

Tramite il telecomando incluso in confezione, inoltre, è possibile attivare la funzione Bass, in grado di garantire un suono ancora più ricco e profondo. Caratterizzato da un’elegante finitura nera, il Bose TV Speaker presenta una modalità di funzionamento plug and play che lo rende facilmente utilizzabile da tutti gli utenti, senza la necessità di complicate configurazioni.

Il collegamento al TV può avvenire tramite cavo audio ottico o cavo HDMI. La soundbar di Bose supporta anche il collegamento Bluetooth che permette l’associazione rapida di qualsiasi dispositivo (è possibile collegare uno smartphone per utilizzare lo speaker per riprodurre musica ad esempio). C’è anche il jack da 3,5 mm per le cuffie oltre ad una porta USB iper inserire un supporto di memoria da utilizzare per la riproduzione di file audio. Il dispositivo di Bose presenta la classifica forma "da soundbar" ma con dimensioni compatte ed una lunghezza inferiore ai 60 cm.

Un’offerta da non perdere per il Bose TV Speaker

La promozione in corso è da cogliere al volo: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Bose TV Speaker al prezzo scontato di 191,99 euro. Si tratta di un taglio di prezzo del 36% che garantisce uno sconto di quasi 110 euro. Grazie a quest’offerta è, quindi, possibile acquistare una soundbar compatta e pronta all’uso, ideale per migliorare la resa audio di qualsiasi TV. In aggiunta, grazie al comodo collegamento Bluetooth, il dispositivo di Bose diventa uno speaker stereo sempre pronto all’uso per riprodurre musica, podcast o qualsiasi altro contenuto multimediale beneficiando di una resa audio ottimale e personalizzabile.

Soundbar Bose TV Speaker