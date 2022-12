LG S75Q, questa è la soundbar che devi comprare subito: sconto esagerato

I televisori negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante diventando sempre più smart e integrando sempre più servizi. Oramai possiamo vedere le nostre serie TV preferite sulle varie piattaforme online, abbassare o alzare il volume con un semplice comando vocale e addirittura gestire i dispositivi smart presenti in casa. C’è, però, un aspetto su cui bisogna ancora migliorare. Ed è quello audio. Nonostante altoparlanti sempre più potenti, la qualità resta ancora abbastanza deficitaria. Per questo motivo vengono in nostro aiuto le soundbar, un accessorio diventato oramai fondamentale per tutti coloro che hanno un televisore e vogliono ascoltare al meglio film, serie TV e anche eventi sportivi.

Se avete intenzione di fare un upgrade e di regalarvi un’ottima soundbar, oggi troviamo in super offerta la LG S75Q, un modello top di gamma lanciato quest’anno dall’azienda sud-coreana e che oggi troviamo con uno sconto speciale del 52% e la si paga meno di metà prezzo. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 300€. Inutile dire che il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e vi suggeriamo di approfittarne immediatamente, prima che la promozioni termini.

Soundbar LG S75Q: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Una soundbar davvero unica, sia per design sia per qualità dei materiali e delle tecnologie che troviamo all’interno. LG oramai ci ha abituato in questi anni a ottime smart TV e anche a delle ottime soundbar. Come questa LG S75Q, una soundbar top di gamma compatibile con qualsiasi smart TV grazie alla possibilità di collegarla tramite Bluetooth, HDMI oppure cavo ottico.

La soundbar si compone di due elementi: una cassa con diversi altoparlanti e un subwoofer che si connette in modalità wireless, quindi senza la presenza di fili che si aggrovigliano. La qualità audio è davvero eccezionale: 3.1.2 canali e una potenza massima di 380W per ascoltare al meglio film, serie tv, musica e qualsiasi tipologia di contenuto.

LG ha dotato la soundbar anche di un suono immersivo per un’esperienza audio sorround molto coinvolgente. Sembrerà veramente di essere al cinema. Inoltre, la tecnologia audio è stata sviluppata insieme a Meridian, azienda leader nel settore, che ha lavorato per ottimizzare ancora di più il suono. L’High Resolution Audio utilizza frequenze di campionamento a 96kHz e profondità a 24bit per un suono più preciso e un’esperienza di ascolto più piacevole

Non manca la presenza dell’intelligenza artificiale: speciali algoritmi sono in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di contenuto e adattano in tempo reale le impostazioni audio. In questo modo il suono sarà in ogni caso ottimale.

Soundbar LG S75Q in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un super minimo storico da non farsi scappare per la soundbar LG S75Q. Oggi la troviamo a un prezzo di 260,89€ grazie allo sconto del 52%. Il risparmio è di quasi 290€. Per un prodotto uscito quest’anno si tratta di una promo davvero unica (la versione 2021 è disponibile sempre su Amazon a più di 400€). Il prodotto è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare un paio di giorni. Il periodo per effettuare il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2023.

