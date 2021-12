La soundbar Panasonic da 320W in offerta è il miglior regalo per la vostra TV

Se avete comprato una nuova TV negli ultimi tre o quattro anni avrete certamente notato l’alta qualità del video e la bassa qualità, e potenza, dell’audio. Non è solo la vostra televisione ad avere questo problema: ce l’hanno praticamente tutti i modelli, a meno che non si tratti di un modello di alta gamma ben sopra i 1.000 euro.

Le Smart TV più recenti sono tutte caratterizzate da un design estremamente sottile, che condiziona in modo pesante la qualità dell’audio: fisicamente non c’è spazio per inserire dei buoni altoparlanti (che non devono essere solo grandi, ma anche profondi) in una televisione da pochi centimetri di spessore. Mal comune, mezzo gaudio? No, perché la soluzione c’è e oggi non costa neanche troppo: una soundbar, cioè l’impianto audio esterno più compatto, comodo da usare e con il rapporto prezzo/resa più conveniente perché, a differenza di molti sistemi più complessi e costosi, le soundbar sono sempre ottimizzate per l’audio proveniente da una TV. Quale scegliere? La Panasonic SC-HTB490 è un ottimo compromesso tra prezzo e caratteristiche e, al momento, è anche in forte sconto.

Soundbar Panasonic SC-HTB490: caratteristiche tecniche

Panasonic descrive la Soundbar SC-HTB490 con lo slogan “la soundbar sottile, con bassi potenti“, e ha ragione: la SC-HTB490 è la giusta sintesi tra dimensioni e potenza, con i bassi che vengono molto aiutati dal subwoofer dedicato (che è wireless, quindi si può posizionare anche non vicinissimo alla TV).

Il subwoofer non serve solo ad aumentare la potenza dei bassi, ma anche a sgravare gli altri due altoparlanti dal compito di suonare anche le frequenze più basse. Il risultato è che, nelle configurazioni 2.1 come questa, gli speaker laterali offrono un suono più pulito e, ad esempio, durante la visione dei film i dialoghi si sentono meglio.

Per quanto riguarda la potenza, invece, i 320W totali sono divisi equamente tra i due speaker (80+80W) e il subwoofer (160 Watt). Una configurazione molto equilibrata, quindi.

Molto semplice il collegamento alla Smart TV, che può essere realizzato tramite Bluetooth (senza fili, più comodo) o tramite porta HDMI con ARC (un po’ più scomodo, ma la qualità è leggermente superiore). In entrambi i casi la soundbar e la TV si pilotano con un solo telecomando, quello della TV.

Quattro, infine, le modalità audio preselezionabili (alle quali si aggiunge quella personalizzata dall’utente): Standard, Cinema, Sport, Musica, Notizie.

Soundbar Panasonic SC-HTB490: l’offerta in corso

Il prezzo di listino della soundbar Panasonic SC-HTB490 è nella media dei prodotti di questa fascia, cioè le soundbar con configurazione semplice (in questo caso 2.1), ma dalla buona potenza complessiva: 249 euro.

Attualmente, però, la soundbar Panasonic SC-HTB490 si compra su Amazon con un forte sconto: 179 euro (-70 euro, -28%). E’ il momento di fare un regalo alla vostra Smart TV, e alle vostre orecchie.

Soundbar Panasonic SC-HTB490 – Potenza 320W – Con subwoofer wireless