La soundbar Samsung da 100 Watt a meno di 100 euro

Tutti i nuovi Smart TV, specialmente quelli 4K, sono dotati di un display di buona (se non ottima) qualità e, specialmente quelli di dimensioni maggiori, sono particolarmente adatti all’home cinema, cioè alla visione di grandi film direttamente nel salotto di casa.

Il punto debole di questi apparecchi, mediamente, è purtroppo l’audio: con uno spessore dei pannelli sempre più basso è praticamente impossibile inserire degli altoparlanti potenti all’interno di questi televisori. Non è raro quindi, trovare altoparlanti da appena 20-30 Watt anche su Smart TV dal prezzo vicino o superiore ai 1.000 euro, anche se il dispositivo è magari dotato di ottime tecnologie di elaborazione del flusso sonoro come il Dolby Atmos. Chi vuole una esperienza veramente cinematografica con dalla propria Smart TV dovrà quindi cercare un dispositivo aggiuntivo per la gestione dell’audio. Dispositivo che, solitamente, è una soundbar.

Perché usare una soundbar

Come dice il nome stesso, la soundbar è una “barra sonora“: un dispositivo da posizionare sotto la TV, che integra al suo interno due o più altoparlanti di qualità e potenza maggiori rispetto a quelli della TV. Avendo uno spessore superiore e più spazio a disposizione, il suono proveniente da questi apparecchi è di gran lunga migliore: più ricco di sfumature, una migliore spazialità, un volume massimo superiore.

Il vero problema delle soundbar, invece, è il costo: bisogna pagare un prezzo aggiuntivo oltre a quello della televisione, che per i modelli di buona qualità parte da almeno 200 euro. La soluzione a questo problema, come spesso accade nel mondo dell’elettronica, è tenere monitorate le offerte su Amazon.

Samsung HW-S40T/ZF: la Soundbar da 100W al 50%

Samsung ha in listino diverse soundbar di ottima qualità, con un prezzo che rispecchia la componentistica. La soundbar HW-S40T/ZF è una di queste: 100 Watt di potenza, configurazione 2.0, connessione Bluetooth (fino a due dispositivi contemporaneamente), audio ottimizzato in base al contenuto (Smart Sound) e un design molto elegante con dimensioni non eccessive (680x68x115 millimetri).

Non è un modello top di gamma, ma un modello abbastanza “basic“, eppure riesce a migliorare nettamente l’audio della TV. Al prezzo di listino, pari a 199 euro, probabilmente non conviene a tutti ma al prezzo scontato del 50% pari a soli 99 euro decisamente sì. Quest’offerta ha un solo difetto: dura solo 10 giorni, quindi c’è poco da riflettere.

Samsung HW-S40T/ZF Soundbar da 100W, Bluetooth, 2.0 Canali, Smart Sound