Lo speaker wireless da portare ovunque costa quasi la metà

Avere uno speaker wireless significa poter ascoltare la propria musica o l’audio di un film ovunque: in spiaggia o in montagna mentre si è in vacanza. E persino sotto la doccia, se è dotato di ventosa e resistente all’acqua come lo speaker Music Hero di SBS in offerta su Amazon.

Quando si sceglie uno speaker wireless sono molte le funzionalità aggiuntive che si possono desiderare oltre a un ottimo livello di audio. Per chi vuole portarlo, e usarlo ovunque, anche in piscina, l’altoparlante dovrà essere resistente all’acqua. Oltre alla connettività Bluetooth per poter riprodurre musica e audio da ogni dispositivo, come smartphone, tablet e PC, si potrà puntare anche sulla presenza di un microfono integrato. Lo speaker si trasformerà così in un comodo device per il vivavoce, così da gestire anche telefonate, ad esempio mentre si è alla guida. I pulsanti di accensione e regolazione del volume non devono mancare, ma saranno ancor più utili pulsanti per poter avviare o chiudere telefonate. Tutte caratteristiche che lo speaker con ventosa SBS offre agli utenti.

Music Hero SBS con ventosa: le caratteristiche

Music Hero di SBS offre una potenza massima in uscita di 3 W e dimensioni ridotte, per poterlo portare agevolmente sempre con sé. La certificazione IPX4 ne garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua, rendendolo l’altoparlante ideale da usare in vasca, doccia, ma anche in piscina o in cucina. Inoltre, la presenza della potente ventosa fa sì che sia adatti a qualsiasi superfice e ne rende facile il fissaggio.

Il design colorato e semplice non ne compromette la funzionalità, anzi. Lo speaker è dotato di pulsanti di accensione, regolazione del volume e per gestire la riproduzione musicale. Grazie al microfono integrato potrà essere usato anche per rispondere a telefonate e offre due pulsanti dedicati per riagganciare la chiamata, oppure avviarne una all’ultimo numero che ha telefonato. La tecnologia wireless lo rende ideale da associare a qualsiasi modello di smartphone.

Music Hero SBS con ventosa: l’offerta

Lo speaker wireless Music Hero di SBS si presta a qualsiasi esigenza e con lo sconto Amazon è un prodotto assolutamente da provare. Music Hero è in vendita con il 40% di sconto ad appena 11,90 euro ed è disponibile nelle colorazioni giallo, arancio, azzurro, bianco, nero, rosa e rosso.

