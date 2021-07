Spotify aggiunge una funzione per trovare musica nuova

Spotify non si ferma mai: è proprio di queste ore l’annuncio della funzione introdotta dal servizio di streaming che, a breve, potrà essere utilizzata nell’applicazione ufficiale. Si tratta di una particolare feature che consentirà di scoprire nuova musica e podcast, un’introduzione molto attesa dal pubblico per navigare in maniera più agile tra le oltre 50mila ore di contenuti che quotidianamente vengono aggiunti alla piattaforma.

La comunicazione dell’ultima feature in ordine di tempo è stata data dal servizio stesso dalle pagine del blog, con un post in cui sono state illustrate tutte le principali caratteristiche dell’ingegnosa trovata che presto sarà a disposizione degli iscritti. La funzionalità studiata dalla piattaforma darà l’opportunità di scovare i contenuti degli artisti preferiti appena rilasciati e inseriti nell’enorme libreria di musica e podcast di Spotify. Infatti, il feed di quella che è stata denominata "What’s New" ("Cosa c’è di nuovo") verrà aggiornato in tempo reale, in modo che gli utenti possano ricevere immediatamente le notifiche relative all’aggiunta di canzoni di cantanti e band o episodi degli spettacoli più apprezzati.

Spotify, le caratteristiche della nuova funzione

Per entrare alla sezione che aiuta a tenere d’occhio i propri beniamini senza far perdere neanche una delle ultime pubblicazioni, sarà sufficiente effettuare un tap (o un click, se vi si accede da computer via browser o applicazione) sulla campanella che sarà posizionata nella parte superiore del tab Home. Se saranno presenti elementi non ancora visualizzati, un indicatore a forma di pallino blu comparirà al di sopra dell’icona.

All’interno dell’area "What’s New" sarà possibile sfruttare anche alcuni utili filtri che permetteranno agli iscritti di organizzare la visualizzazione in base alle proprie esigenze e gusti, sia per brani musicali che per puntate in caso di podcast. Rimanere sempre aggiornati sulle novità è semplice: basta accedere alla pagina dell’artista o dello show audio e premere il pulsante "Segui", in basso a sinistra sotto l’immagine di apertura.

Spotify, quando arriverà la feature

Come confermato da Spotify con l’aggiornamento del blog dedicato, potrebbero volerci alcune settimane prima che la funzionalità faccia la sua comparsa su tutti i dispositivi. Alla fine dell’attesa, però, sia gli utenti con device con sistema operativo Android che quelli con iOS potranno utilizzare in ogni momento "What’s New" per ascoltare le nuove proposte del panorama musicale e podcast di tutto il mondo.