Spotify, per Apple Watch arriva lo streaming musicale

Spotify arriva in streaming direttamente su Apple Watch. La nuova feature in arrivo proprio in queste ore permette di ascoltare la musica sullo smartwatch di Cupertino, senza dover utilizzare lo smartphone ma direttamente da rete cellulare, se si dispone di una scheda sim virtuale, o tramite connessione via Wi-Fi.

È partita proprio da poche ore la distribuzione dell’ultima release di Spotify, particolarmente incentrata sull’indossabile di Apple, andando in questo modo ad ampliare le possibilità di ascolto dell’app svedese dedicata all’ascolto di musica. Già da diversi mesi l’applicazione consente di muoversi in libertà tramite smartwatch, con molti meno vincoli rispetto al passato, consentendo di sfogliare la libreria dei brani preferiti o dei podcast disponibili; da oggi, però, diventa possibile anche dimenticarsi completamente del proprio telefono vista la possibilità di gestire completamente l’ascolto dal proprio polso e sfruttando la connettività di Apple Watch, nei modelli dotati di modem 4G LTE.

Spotify per Apple Watch, come cambia la musica

Poter ascoltare la musica o i podcast direttamente da Apple Watch, senza passare per lo smartphone, può essere un grande vantaggio. In particolare, questa metodologia permette di non andare a intaccare la batteria dello smartphone che, facendo da ponte tra la connessione e lo smartwatch, va a consumare una consistente parte dell’energia accumulata.

Lo stesso vale per l’ascolto in condizioni particolari, come durante lo sport o quando il telefono non è disponibile. Le cuffie bluetooth, infatti, possono essere collegate direttamente ad Apple Watch, consentendo quindi di avere una connessione stabile anche senza dover portare dietro l’ingombro del telefonino.

L’aggiornamento che comprende la nuova funzionalità è in distribuzione proprio in queste ore su Apple Store, quindi al momento potrebbe ancora non risultare disponibile per il download nella sua ultima versione. In questo caso non c’è nulla da temere: è solo una questione di tempo e l’unica mossa da compiere è quella di attendere e riprovare più tardi.

Spotify per Apple Watch, come scaricare l’app aggiornata

Spotify per Apple Watch è disponibile tramite App Store in maniera completamente gratuita, unici requisiti sono avere un Apple Watch Series 3 o superiore con installato il sistema operativo watchOS 6.0 o successivo e una connessione 4G LTE o Wi-Fi. Dopo l’ultimo aggiornamento del sistema operativo a watchOs 7.0, l’app può essere scaricata direttamente da smartwatch.