L’autoradio cambia radicalmente con il primo dispositivo hardware lanciato dalla piattaforma di streaming musicale Spotify. Il lettore Spotify Car Thing è dotato di uno schermo touch, una rotella e quattro tasti fisici per navigare nell’app, ma non mancano i comandi vocali dell’assistente Hey Spotify appena arrivato.

Il nuovo dispositivo offre un sistema di intrattenimento per chi è alla guida, anche se l’auto non è predisposta per sistemi come Android Auto e Apple CarPlay. Car Thing è infatti un lettore multimediale che permette di utilizzare Spotify ascoltando brani, artisti, playlist e podcastd attraverso la propria autoradio già installata sulla vettura. Saranno sufficienti un cavo AUX, un’uscita USB o il Bluetooth per sintonizzare il display touch con la radio e iniziare ad ascoltare la propria musica preferita. Al momento Spotify Car Thing è disponibile solo negli Stati Uniti e per utilizzarlo necessita della sottoscrizione di un abbonamento Premium.

Spotify Car Thing: le caratteristiche tecniche

Car Thing di Spotify è un piccolo dispositivo dotato di schermo touch da 4 pollici su cui si trovano una manopola rotonda e quattro tasti fisici. La manopola consente di passare da un brano a un altro nell’elenco di riproduzione e gestire al meglio la piattaforma. I quattro tasti fisici invece permettono di impostare delle funzioni ad accesso rapido, come ad esempio una particolare playlist o ai propri brani e artisti preferiti. Il comfort di gestione alla guida è assicurato anche dal supporto dell’assistente vocale Hey Spotify: gli automobilisti potranno mettere in riproduzione la musica usando i comandi vocali integrati.

La connessione allo stereo nella vettura attraverso cavetto AUX, uscita USB o Bluetooth, a seconda del tipo di auto. Nella confezione sono inclusi oltre al display anche un cavo USB per l’alimentazione, un adattatore da accendisigari e tre diversi supporti per fissare il dispositivo alla plancia della vettura, al lettore CD o alle bocchette dell’aria.

Spotify Car Thing: quando arriva e quanto costa

Al contrario dei sistemi di infotainment come Android Auto e Apple CarPlay, che prevedono una completa integrazione tra smartphone e altri device presenti in auto come display e radio, Car Thing offre solo i contenuti di Spotify. Si tratta quindi di un dispositivo pensato per un mercato ben diverso, cioè tutte quelle vetture che ancora non dispongono di un moderno sistema di infotainment.

Al momento Car Thing è disponibile solo negli Stati Uniti e per utilizzarlo è necessario sottoscrivere un abbonamento Premium a Spotify, il cui costo parte da 9,99 euro al mese. Anche se sul sito di Spotify il dispositivo appare già in vendita a 79,99 dollari, circa 67 euro al cambio corrente, in realtà non è ancora possibile acquistarlo: la piattaforma di streaming ha fatto sapere che sarà distribuito solo su invito ad alcuni utenti Premium selezionati, che dovranno pagarsi le spese di spedizione e potranno così iniziare a testarlo. Per questo motivo non è ancora chiaro quando Car Thing arriverà sul mercato e soprattutto se sarà destinato anche ad arrivare in Italia.