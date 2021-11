Spotify: ora possiamo vedere i testi delle canzoni

L’ultima integrazione di Spotify farà di certo grande piacere a una grande fetta del pubblico della piattaforma. È sbarcata in Italia solo poche ore fa l’attesissima funzionalità che da tempo molti utenti attendevano e che consentirà all’applicazione di streaming musicale di offrire un’esperienza ancora più completa.

Realizzata in partnership con Musixmatch, la feature è stata introdotta nel nostro Paese su un numero particolarmente ampio di dispositivi, dopo un lungo rodaggio partito dagli Stati Uniti. Con essa diventa possibile leggere i testi delle canzoni e seguirli in tempo reale, mentre scorrono sullo schermo sincronizzati allo scorrimento del brano, senza dover ricorrere ad app esterne da utilizzare insieme a quella proprietaria. Sono già tantissimi i testi disponibili, caratteristica che finalmente permette alla piattaforma nata in Svezia di raggiungere i livelli di alcuni diretti competitor, quali YouTube Music e Apple Music che già due anni fa aveva introdotto tale possibilità.

Spotify, come attivare la nuova funzione

Accedere ai testi dei brani durante l’ascolto è estremamente facile, visto che la funzione è stata integrata all’interno dell’interfaccia dell’app. Durante l’ascolto è sufficiente il tap sulla sezione dedicata al brano in riproduzione; sotto l’immagine della copertina, il titolo e i comandi per la riproduzione è visibile la nuova barra con l’indicazione "Testi"; un altro tap sul pulsante "Altro" in fondo a destra consentirà di mettere a tutto schermo le parole.

Nella nuova schermata è anche presente il tasto "Condividi", sempre in basso a destra. In questo modo sarà possibile pubblicare nelle stories di Instagram, su Facebook o Twitter le strofe più belle o coinvolgenti direttamente sul nostro profilo social, con una grafica che le vede incastonate in un riquadro con tanto di copertina e titolo della canzone.

Per leggere i testi da desktop, invece, basta cliccare sull’icona a forma di microfono presente sulla barra "Now Playing", sempre durante l’ascolto. Su smart TV, tramite applicazione dedicata, è invece disponibile il tasto "Testi" dalla schermata raggiungibile dopo aver selezionato "Now Playing View".

Spotify, dove leggere i testi dei brani

La nuova funzionalità di Spotify, come specificato, può essere sfruttata sia da applicazione desktop che da smartphone e altri dispositivi da tutti gli utenti, sia quelli con account gratuito che con abbonamento premium. Tra quelli attualmente confermati vi sono telefonini e tablet con sistema operativo iOS e Android, le console PlayStation 5, PlayStation4 e XBox One, smart TV Samsung e LG, oltre a FireTV, Sky e Rock.