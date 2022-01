Squid Game: Netflix conferma la seconda stagione

Adesso è davvero confermato: Squid Game avrà una seconda stagione. Ad annunciare la novità pochi giorni fa è stato Ted Sarandos, il co-CEO e chief content officer di Netflix. L’ulteriore notizia è che non ci si fermerà alla seconda stagione e forse non ci si limiterà alla sola serie tv.

Che Squid Game non fosse affatto un capitolo chiuso, in realtà, era cosa ovvia. La serie tv sudcoreana uscita nel 2021 ha avuto un successo strepitoso ed è diventata rapidamente la più vista nella storia di Netflix, che certamente non poteva lasciarsi sfuggire una simile gallina dalle uova d’oro. Inoltre, il finale della prima stagione è palesemente aperto e già diversi mesi fa il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto Squid Game, aveva dichiarato che la serie sarebbe tornata e che si stava lavorando all’idea. La conferma definitiva e ufficiale da parte di Netflix, però, è arrivata solo pochi giorni fa.

Squid Game 2: come sarà la seconda stagione

È ancora presto per avere dettagli sulla trama di Squid Game 2. Nel finale della prima stagione abbiamo visto il protagonista Seong Gi-hun sul punto di salire sull’aereo che lo avrebbe portato oltreoceano, in visita alla figlia. All’ultimo momento, però, l’uomo sceglie di tornare indietro. Tutto lascia intendere che abbia intenzione di scovare le menti dietro i giochi all’ultimo sangue per impedirne una nuova edizione.

Seong Gi-hun ha infatti già avuto un momento di confronto con Oh Il-nam sul suo letto di morte: lì ha scoperto che l’anziano uomo, che aveva partecipato ai giochi con il numero 001, ne era in realtà il creatore e conduttore. Mentre si sta recando in aeroporto, però, Gi-hun vede in metropolitana un uomo che recluta nuovi partecipanti per la gara mortale. L’anziano Il-nam, dunque, forse non era la sola mente dietro il progetto.

Squid Game 2: non solo una serie tv

Parlando della conferma della seconda stagione, Ted Sarandos ha detto che “l’universo Squid Game è appena iniziato”. Non ci sono state ulteriori spiegazioni del concetto, ma è facile intuirne gli orizzonti.

Oltre alla seconda stagione, la serie potrebbe proseguire con ulteriori capitoli e magari anche con degli spin-off. Inoltre, come già accaduto con altre serie Netflix, può darsi che la storia, i personaggi e le dinamiche di Squid Game vengano portati in altri contesti non televisivi, ad esempio nel mondo di videogiochi e gaming. Una linea di merchandising dedicata alla serie esista già, ma non è escluso che possa essere ampliata e arricchita.

Quando esce Squid Game 2

Ted Sarandos non ha indicato una possibile data di uscita della seconda stagione né degli ipotetici tempi di lavorazione. Potremo vedere Squid Game 2 già alla fine del 2022 o più probabilmente nel corso del 2023? Non resta che attendere le prossime comunicazioni ufficiali per saperlo con certezza.