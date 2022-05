Sta arrivando il primo tablet di OnePlus: come sarà

Un nuovo interessante rumor, proveniente dal noto leaker Yogesh Brar, pone l’attenzione su quello che dovrebbe essere il primo tablet di OnePlus. Si tratterebbe del OnePlus Pad, il cui nome in codice interno è OnePlus Reeves. Il nuovo device dell’azienda cinese riuscirà a competere con i migliori tablet Android attualmente sul mercato?

Certamente non è semplice rispondere a questa domanda già adesso, perché quello che è emerso sino ad ora deriva da semplici indiscrezioni. Tuttavia, secondo i diversi rumor, il tablet di OnePlus potrebbe vantare una scheda tecnica di tutto rispetto. Sia il possibile chipset che avrà sotto il cofano, che il comparto memorie e la configurazione fotografica potrebbero, infatti, essere di buon livello alla luce degli altri modelli di tablet che i restanti brand del gruppo BBK hanno già presentato: Oppo Pad (in foto d’apertura), Vivo Pad, Realme Pad. Al momento OnePlus è l’unico brand del gruppo a non essere entrato nel mercato dei tablet, ma a quanto pare manca molto poco.

Caratteristiche tecniche

OnePlus Pad potrebbe avere a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 865, o forse Snapdragon 870, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (che potrebbe essere solo una delle opzioni che poi saranno disponibili in commercio). Il device potrebbe godere di un display OLED da 12,4 pollici con risoluzione Full HD+ e con un foro atto ad ospitare una fotocamera frontale da 8 MP.

Sul retro il tablet dovrebbe avere, invece, una fotocamera principale da 13 MP e un sensore secondario da 5 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, ci si aspetta un grande accumulatore con ricarica veloce: una batteria da 10.090 mAh con supporto per la ricarica a 45 W.

Infine, si prevede che OnePlus Pad abbia il sistema operativo Android 12L, progettato specificamente per i tablet.

Prezzo e disponibilità

Il modello con processore Qualcomm Snapdragon 865 e un comparto con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna potrebbe costare 2.999 yuan (al cambio attuale circa 420 euro). Tuttavia, a causa dei costi di importazione e delle tasse, se dovesse arrivare in Europa, cosa che probabilmente accadrà, OnePlus Pad potrebbe costare abbastanza di più e superare i 500 euro.