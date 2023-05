Sta arrivando Oppo A98 5G: la scheda tecnica

Dopo l’Oppo A78 5G, arrivato in Italia a inizio febbraio di quest’anno, presto potrebbe toccare all’Oppo A98 5G. Lo conferma un recente leak condiviso dal noto OnLeaks, tramite il sito indiano MySmartPrice: il volantino completo di questo modello, con tutte le specifiche tecniche e il design definitivo del telefono.

Segno che il dispositivo è ormai pronto per la commercializzazione, tanto che il reparto marketing di Oppo ha già messo a punto il materiale pubblicitario. Oppo A98 5G sarà chiaramente un telefono con specifiche tecniche superiori a quelle di A78 5G, ma comunque ancora pienamente in fascia bassa se confrontato con l’offerta 2023 di altri produttori e della stessa Oppo. Discorso a parte va fatto per il prezzo: nonostante stiamo parlando di un telefono di fascia bassa, infatti, non ci dobbiamo aspettare in Italia un prezzo inferiore ai 350 euro: quest’anno il mercato è al rialzo e Oppo non può fare miracoli.

Oppo A98 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Oppo A98 5g è il Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile con scheda microSD. Il display misura 6,72 pollici, è di tipo LCD, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci sono tre sensori posti sul retro del telefono: il principale da 64 MP (senza stabilizzatore ottico OIS) e due sensori da 2 MP ciascuno. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate, collocata nel foro centrale è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili, su Oppo A98 5G ci sarà il Bluetooth 5.2, il WiFi 5 ma non sappiamo se ci sarà o meno l’NFC. Sappiamo per certo, invece, che ci sarà una batteria con una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è di tipo rapido SuperVOOC da 67W.

Oppo A98 5G: disponibilità e prezzo

Secondo 91Mobile Oppo A98 5G debutterà in India il 25 maggio con un prezzo di listino 24.990 rupie, pari al cambio attuale a circa 270 euro. Se questa ipotesi fosse confermata, allora potremo attenderci l’uscita dell’Oppo A98 5G, per quella stessa data o dopo qualche giorno anche in Europa e quindi in Italia.

Chiaramente non possiamo aspettarci un prezzo così basso: a causa della tassazione più alta, infatti, Oppo A98 5G in Italia costerebbe quasi certamente ben più di 300 euro. Basti pensare che l’Oppo A78 5G è già in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 329,99 euro.