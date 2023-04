Sta arrivando un nuovo browser: è Opera One

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Opera One è la nuova versione del celebre browser che arriverà entro la fine dell’anno, almeno stando alle prime informazioni condivise sul sito ufficiale dell’azienda. L’idea al centro di questo nuovo progetto è quella di un restyling completo del programma, che si rinnova sia dal punto di vista dell’aspetto grafico e sia da quello concettuale, con l’introduzione di tantissime novità pensate per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente e per integrare all’interno di Opera anche i chatbot basati sull’AI.

Opera One: come sarà

A livello estetico il nuovo browser per desktop avrà un’interfaccia utente ridisegnata con un look dai bordi più arrotondati. Non cambia in questo senso il layout del programma che rimane simile a quello disponibile sull’attuale versione di Opera.

L’azienda ha lavorato sulle animazioni dell’interfaccia e sulle prestazioni, creando quello che definisce un "design modulare", in grado cioè di adattarsi ai bisogni e all’utilizzo dell’utente. Ciò vuol dire che il nuovo browser dovrebbe organizzare in automatico le caratteristiche più utilizzate, disponendole in relazione alle abitudini di navigazione dell’utilizzatore.

Tra le novità integrate in Opera One anche il Compositor Multithreaded, cioè una modalità di esecuzione dei compiti in grado di gestire separatamente più thread riproducendo in maniera più efficiente le animazioni del browser. Questo non solo offrirà una navigazione più fluida, ma consentirà anche di renderizzare con maggiore velocità l’interfaccia senza interrompere gli altri processi in esecuzione.

Infine Opera One avrà le Tab Islands, che servono a raggruppare le schede correlate in maniera più veloce e intuitiva. Così facendo gli utenti potranno avere a disposizione uno spazio di navigazione più ordinato, pensato per distinguere i vari argomenti contrassegnandoli con colori diversi in modo da riconoscerli in maniera più veloce.

Opera One: l’arrivo dell’AI

In materia di intelligenza artificiale sul nuovo browser arriva l’integrazione con ChatGPT, ChatSonic e AI Prompt, fondamentali per le nuove funzioni legate all’AI che saranno potenziate nelle future versioni di Opera One. L’azienda non ha ancora dato spiegazioni più specifiche al riguardo ma, con buona possibilità, anche Opera seguirà la strada già intrapresa da Microsoft Edge, aggiungendo al suo browser le nuove modalità di ricerca basate sull’AI e immaginate per creare una nuova esperienza di navigazione potenziata in grado di generare risposte più esaustive e dettagliate.

Nella versione di prova queste nuove caratteristiche sono inserite nella barra laterale e sarebbero in grado di riassumere i contenuti di una pagina web, evidenziare le parti più importanti, creare un tweet ed elaborare testi partendo dai contenuti della pagina visualizzata.

Opera One: come provare il browser

Per il momento Opera One è disponibile solamente in Early Access e può essere scaricato gratuitamente visitando la pagina ufficiale. La versione finale, stando a quanto riportato dall’azienda, sarà disponibile per Windows, macOS e Linux entro la fine di quest’anno.