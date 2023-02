Sta arrivando un nuovo MacBook

Apple sta per lanciare il tanto atteso MacBook Air con schermo più grande, almeno secondo quanto rivela l’analista di DSCC Ross Young, una delle voci più autorevoli sui dispositivi di Apple. Secondo l’analista, infatti, a Cupertino hanno dato il via alla produzione dei pannelli a 15,5 pollici, e quindi una MacBook Air con questo display dovrebbe arrivare sugli scaffali nel mese di aprile.

Young, lo ricordiamo, di solito è molto affidabile perché la sua società analizza il mercato dei display. E proprio i display sono oggi una componente fondamentale nello sviluppo di un dispositivo elettronico. Se non fosse, però, che sta volta le voci sui prossimi portatili di Apple sono tante e non tutte vanno nella stessa direzione. Chi avrà ragione?

MacBook Air da 15,5 pollici; come sarà

Ross Young, nel tweet che rivela l’imminente arrivo di questo MacBook da 15,5 pollici non rivela nessun’altra specifica. Questo lascia presagire che il MacBook con display più grande avrà la stessa identica configurazione hardware del modello attualmente in commercio, ovvero quello con pannello da 13,6 pollici.

Se ciò verrà confermato, il listino di Apple si aggiornerà con un nuovo modello che farà la gioia di chi per diversi motivi non si è orientato verso il modello da 13,6 pollici, ritenuto per alcune attività troppo piccolo. E nella gamma MacBook Air torneranno ad esserci due diagonali diverse, dopo che Apple aveva messo in soffitta la versione da 11 pollici, lasciando in commercio solo quella da 13 pollici (per la precisione: 13,3 o 13,6 pollici).

Secondo Bloomberg, però, Apple sta anche lavorando a un nuovo MacBook da 12 pollici, che sarà svelato forse a fine 2023, se non addirittura a inizio 2024. Le diagonali disponibili, dunque, saranno tre?

MacBook Air, oppure MacBook?

Come se non bastasse, c’è anche un ulteriore dubbio derivante dalle previsioni di un altro famoso e affidabile analista del mondo Apple: secondo Ming-Chi Kuo, il MacBook da 15,5 pollici non sarà Air ma un semplice MacBook.

L’analista afferma inoltre che il MacBook da 15 pollici sarà disponibile nelle configurazioni con SoC M2 e M2 Pro. Il MacBook Air da 13 pollici rimarrà l’unico della famiglia e continuerà ad essere proposto solo con il SoC M2 standard.

MacBook: la gamma attuale

Al momento non esiste un MacBook "liscio": nella line up dei portatili Apple, infatti, sono rimasti solo i MacBook Air e i MacBook Pro.

I MacBook Air sono disponibili con chip M1, display LCD da 13,3 pollici e prezzo di partenza di 1.229 euro, o con chip M2, Display da 13,6 pollici LCD e prezzo di partenza di 1.529 euro.

I MacBook Pro, a loro volta, sono disponibili al momento in versione da 13 pollici (con schermo LCD), chip M2 e prezzo da 1.629 euro, o da 14/16 pollici (schermo mini LED), chip M2 Pro o M2 Max e prezzo di partenza di almeno 2.499 euro.

Capire come e dove si possa posizionare un eventuale MacBook da 15 pollici, o da 12 pollici, inizia a diventare veramente difficile.