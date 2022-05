Stanno arrivando 5 nuovi tablet Samsung: come sono

Samsung è al lavoro per lanciare sul mercato cinque nuovi modelli di tablet di fascia media. Secondo quanto apprendiamo dalle pagine di supporto pubblicate in Francia e dai recenti risultati dei benchmark online, questi Samsung Galaxy Tab inediti sono al momento identificati dai numeri di modello SM-P613, SM-P619, SM-T630, SM-T636B e SM-T503.

I numeri di modello SM-P613 e SM-P619 sono stati confermati dalle pagine di supporto ufficiali di Samsung France. Un piccolo giallo però riguarda il numero di modello SM-P619, menzionato anche sui siti di GCF (Global Certification Forum), Bluetooth SIG, Geekbench e HTML5test, che presenta sistema operativo Android 12, 4 GB di RAM e un chipset Snapdragon 720G octa-core. Il sito di certificazione Bluetooth, ha associato il numero di modello “SM-P619" al nome commerciale “Galaxy Tab S6 Lite" che fu presentato però nel 2020 con numero di modello “SM-P610“. Probabilmente, siamo di fronte a una versione simile ma con hardware aggiornato al 2022.

Nuovi tablet Samsung: come saranno

Ma andando oltre il mistero del Galaxy Tab S6 Lite analizziamo la coppia di tablet che vanno sotto il nome di modello “SM-T630" e “SM-T636B“. Il primo ha la sola connettività WiFi, mentre il secondo è dotato di modem 5G.

È interessante notare che i due numeri di modello suggeriscono analogie con il modello Samsung Galaxy Tab S7 FE ma con un display da 11 pollici rispetto al pannello da 12,4 pollici della variante esistente.

Infine, Samsung sta lavorando anche ad un aggiornamento del Galaxy Tab A7 Lite che porta il numero di modello “SM-T503“, di cui al momento non si conosce la configurazione hardware.

Quindi ricapitolando, nei prossimi mesi l’azienda coreana potrebbe rilasciare un modello aggiornato di tablet che va sotto il nome di Samsung Galaxy Tab S Lite nelle versioni Wi-Fi e 5G, un nuovo tablet Samsung Galaxy Fan Edition più piccolo e un Samsung Galaxy Tab A7 Lite, da considerarsi nella fascia “entry level".

Nuovi tablet Samsung: prezzi e uscita

I nuovi tablet potrebbero essere disponibili nella seconda parte dell’anno e non sappiamo se corredati di pennino S Pen. Il lancio dovrebbe ovviamente includere anche il mercato europeo e dunque l’Italia. I prezzi non dovrebbero discostarsi dagli attuali, che rispetto alla media dei tablet Android sono, come è noto, più alti.

Ricordiamo che il prezzo da strada attuale del tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite incluso di pennino S Pen è di 289 euro; il Samsung Galaxy Tab S7 FE viene venduto in Italia con S Pen a 649 euro; il Samsung Galaxy Tab A7 Lite viene venduto a un prezzo da strada di 121, 52 euro.