Incredibile: Starlink ha abbassato i prezzi anche in Italia

Con tutti i prezzi in salita a causa dell’inflazione, c’è anche chi, incredibilmente, li riduce. Lo ha appena fatto Starlink, il servizio di connessione a Internet via satellite di SpaceX, una delle tante aziende possedute da Elon Musk. Ancor più strano è il fatto che non solo Starlink ha abbassato i prezzi dell’abbonamento mensile, ma lo ha persino fatto senza un minimo di pubblicità ufficiale a questa mossa che, dal punto di vista del marketing, in teoria vale come l’oro.

E’ noto, però, che Elon Musk e tutte le sue aziende hanno un concetto tutto loro di pubblicità e di marketing, tanto che lo stesso miliardario nei giorni scorsi, poco prima di comprare Twitter, ha usato il social per lamentarsi pubblicamente del fatto che i governi non contribuiscono al suo grande sforzo economico per tenere in piedi la rete Starlink in Ucraina, dove ogni altro tipo di connessione a Internet è saltato in aria a causa delle bombe russe.

Quanto costa Starlink in Italia

In diversi Paesi, Italia inclusa, dal primo novembre il prezzo dell’abbonamento mensile a Starlink è sceso da 70 a 50 euro. Resta invece identico il costo della parabola e del router necessari ad agganciare il segnale dei satelliti di Musk e a distribuirlo in casa: 410 euro. Non cambia nemmeno l’offerta tecnica, le caratteristiche e le prestazioni della connessione, che rimangono uguali.

Il sito Web di Starlink è stato già aggiornato ai nuovi prezzi, mentre chi è già abbonato (al vecchio prezzo di 70 euro al mese) ha ricevuto nei giorni scorsi una email: "A partire dall’1/11/2022, Starlink ridurrà il tuo canone mensile da 70 € al mese a 50 € al mese. Non è necessaria alcuna azione da parte tua, la riduzione del prezzo sarà automaticamente visibile nella tua prossima fattura".

Stiamo parlando, ovviamente, di Starlink residenziale, la connessione satellitare per case private e uffici. Nessun cambiamento di prezzo, invece, per Starlink per i camper, per le barche e per i jet privati.

Starlink: prova per 30 giorni a solo 1 euro

Prima di abbonarsi e per verificare la bontà della connessione Starlink, SpaceX offre adesso 30 giorni di prova in Italia (e Svizzera) al costo di 1 euro. Al termine del periodo di prova, vengono addebitati 409 euro che in pratica è, come detto, il costo del kit scontato dell’euro pagato per il mese di test. Se non si è soddisfatti si può procedere alla restituzione del kit ma entro i 30 giorni di prova.

Starlink in Italia: copertura

Quello che in molti si chiedono è come verificare la copertura Starlink in Italia. Non è necessario farlo: trattandosi di un segnale proveniente da una flotta di satelliti che viaggiano in orbita geostazionaria, non c’è alcuna differenza di copertura da Aosta a Lampedusa.

L’unico vero problema che può avere la connessione Starlink in Italia (e altrove) è derivante dal cattivo posizionamento dell’antenna, che è motorizzata e può ruotare leggermente, ma non può certo scavalcare eventuali ostacoli che le tolgono la visuale del cielo: palazzi, balconi, alberi sono tutti possibili fattori limitanti della tenuta del segnale e delle prestazioni di Starlink.