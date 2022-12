Con questo ci ricarichi tutto: smartphone, tablet, smartwatch, cuffiette e computer

Nelle case degli italiani sono oramai presenti moltissimi dispositivi elettronici come smartphone, tablet, cuffiette wireless, smartwatch e al momento della ricarica diventa difficile trovare una presa libera. Per non parlare delle attività commerciali, come i ristoranti o gli uffici, dove è quasi impossibile trovare uno spazio dedicato alla ricarica (o, quando c’è, è occupato).

La stazione di ricarica Alxum 10 Multipla risolve questo problema, rendendo disponibili ben 10 porte di ricarica (di cui una rapida Quick Charge) in un solo dispositivo compatto, con i divisori inclusi nella confezione per tenere tutto in ordine. Con l’offerta Amazon in corso, inoltre, è possibile acquistare la stazione di ricarica Alxum 10 multipla ad un prezzo irresistibile.

Stazione di ricarica Axlum 10 Multipla – Potenza complessiva 60W – Quick Charge 3

Alxum 10 Multipla: caratteristiche tecniche

La stazione di ricarica Alxum 10 Multipla è dotata di 10 porte di ricarica di cui una Qualcomm Quick Charge 3.0 a 5V/3A e 9 USB standard da 5V/2,4A. La potenza massima della stazione è di 60W complessivi.

Ci sono 11 divisori in confezione, da inserire nelleapposite fessure e per regolare gli slot di ricarica in base alla grandezza del dispositivo così da tenere in ordine smartphone e tablet e ogni tipo di dispositivo sia in fase di ricarica.

Sulla parte anteriore a destra è collocata la luce LED blu che indica se il dispositivo è in funzione, o se è spento. La stazione di ricarica misura 23,8 cm di lunghezza, 11,8 cm di altezza e 2,6 cm di spessore, quindi può essere collocata facilmente un po’ ovunque (purché ci sia una presa di corrente nelle vicinanze) sia in casa sia in ufficio.

Alxum 10 Multipla: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 69,99 euro della stazione di ricarica Alxum 10 Multipla è già piuttosto conveniente, ma grazie all’offerta Amazon in corso scende di quasi un terzo: il prezzo finale è 47,99 euro (-31%, -22 euro).

