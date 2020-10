Stranger Things 4 è tornata in produzione: ecco le novità

La notizia è arrivata improvvisamente dall’account social di Netflix: una fotografia immortala il ciak numero zero, sullo sfondo un set che i più attenti hanno riconosciuto subito, quello di Stranger Things 4. I fan della serie attendevano la notizia ormai da mesi, dopo l’interruzione delle riprese all’inizio dell’anno a causa del Coronavirus.

La data dell’avvio della produzione è stata anticipata di qualche giorno secondo il calendario previsto, ma ora è davvero ufficiale. La novità permette di fare delle ipotesi sulla data di pubblicazione dei nuovi episodi che, se tutto andrà come previsto, dovremo vedere nei primi mesi del 2021. Infatti, le riprese della quarta stagione saranno più complicate delle precedenti: il set si sposta fuori dall’America e ciò richiederà tempo, anche perché ora è fondamentale rispettare le norme anti-contagio previste in questo periodo. Ma siamo sicuri che il team riuscirà a portare a termine i lavori e regalare al pubblico uno spettacolo ricco di divertimento e colpi di scena.

Stranger Things 4 ritorna: la notizia ufficiale

La notizia del ritorno della serie tv è stata data direttamente da Netflix attraverso i vari account social, da Facebook a Twitter. L’azienda ha pubblicato la fotografia del ciak introdotta da un messaggio che non ha lasciato dubbi “Nel frattempo nel Sottosopra…”.

I fan della serie hanno capito al volo che qualcosa bolliva in pentola. Infatti, il Sottosopra è il mondo parallelo dove abita il Demogorgone e tutti gli altri mostri dell’universo di Stranger Things.

Nella fotografia che accompagna il post si intravede la porta che ricorda quella in cui è stato trascinato Hopper nell’ultima puntata della terza stagione. Sotto il post pubblicato da Netflix si sono moltiplicati in poche ore commenti carichi di entusiasmo.

Stranger Things 4: Hopper avrà un ruolo centrale?

Negli ultimi mesi, sia il cast, sia la produzione hanno diffuso diverse anticipazioni sulla serie tv. Tra le ultime notizie spicca il trailer che rivela che Jim Hopper è ancora vivo ma, non si sa come, è finito imprigionato in Russia. L’anticipazione diffusa dalla piattaforma nelle ultime ore fa riferimento ancora a lui, il capo della Polizia di Hawkins.

Nella quarta stagione, il personaggio interpretato da David Harbour potrebbe quindi avere un ruolo più importante rispetto agli altri capitoli. E ciò sarebbe perfettamente in linea anche con l’affetto e la devozione che il pubblico ha maturato gradualmente verso questa figura.

Hopper fin dalla prima stagione è apparso come l’uomo burbero dal cuore d’oro e il suo carattere davvero particolare ha subito conquistato il pubblico. In seguito, ha protetto e nascosto Undici per un’intera stagione e tra i due si è sviluppato un rapporto padre e figlia.

Della sua vita passata però si sa davvero poco, a parte qualche flashback legato alla sua vecchia famiglia: sappiamo, per esempio, che ha avuto una figlia che è morta a causa di un cancro. Questi ricordi sono stati presentati nel corso della serie tv, ma non sono mai stati approfonditi. E quindi attorno ad Hopper aleggia un alone di mistero che, speriamo, verrà chiarito nella nuova stagione.

Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni e notizie ufficiali e magari anche la data di uscita delle nuove puntate. Nel frattempo però possiamo recuperare quelle vecchie disponibili su Netflix.