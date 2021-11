Stranger Things Day: tutto sull'evento dedicato alla serie Netflix

Stranger Things Day è l’appuntamento più amato dai fan della famosa serie fantascientifica dei fratelli Duffer. L’evento virtuale ormai si svolge annualmente tramite i canali social di Netflix e quelli della serie. È l’occasione speciale per diramare news e anticipazioni sullo show.

Quest’anno sarà ancora più importante perché le riprese sono state più volte interrotte a causa del Covid-19 e il pubblico non vede l’ora di guardare la quarta stagione. A marzo 2020 la troupe si era incontrata per lavorare alla nuova stagione, ma i lavori si sono bloccati praticamente subito a causa del lockdown. Da quel momento sono proseguiti a singhiozzo, ma fortunatamente i componenti del cast si sono impegnati per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Da Millie Bobby Brown a David Harbour: gli attori protagonisti hanno rilasciato interviste e numerose dichiarazioni ricche di dettagli e anticipazioni sulle nuove puntate, che probabilmente usciranno nei primi mesi del 2022. Per saperne di più occorrerà attendere lo speciale Stranger Things Day. Ecco quando si tiene e cosa aspettarsi.

Stranger Things Day 2021: come sarà

Come ogni anno, lo Stranger Things Day riunirà appassionati da ogni parte del mondo. Ma cosa c’è da aspettarsi? Innanzitutto, il pubblico attende il primo trailer. Finora sono stati rilasciati solo tre teaser della serie, il primo a febbraio 2020 e l’ultimo a settembre di quest’anno. Sono stati un’occasione unica per scoprire alcuni indizi sulla trama, per esempio che Jim Hopper è vivo ma è imprigionato in Russia.

Inoltre, Netflix Brasile purtroppo ha dichiarato che per conoscere la data d’uscita ufficiale di Stranger Things 4 bisognerà attendere ancora e che non verrà comunicata a breve. Per il momento c’è solo una certezza: la quarta stagione uscirà nel 2022.

Durante l’evento online verrà presentata ufficialmente la nuova collezione di fumetti ispirata alla saga. Si chiamerà Stranger Things: Erica the Great! e uscirà il 23 novembre.

Molti fan sperano nell’intervento degli attori protagonisti o dei creatori della serie tv. Magari verranno addirittura annunciati nuovi personaggi. Insomma, bisognerà attendere il fatidico giorno: ma quando si tiene Stranger Things Day?

Stranger Things Day: data ufficiale

L’evento è fissato per il 6 novembre. La data non è assolutamente casuale, anzi è fondamentale per l’avvio della trama: il 6 novembre 1983 è il giorno in cui Eleven ha aperto per la prima volta il varco del Sottosopra, facendo entrare il Demogorgone ad Hawkins e quindi è anche la data in cui Will Byers scompare.

L’evento si terrà completamente online: quindi il 6 novembre il pubblico dovrà tenere d’occhio le pagine social di Netflix e di Stranger Things per scoprire tutte le novità.