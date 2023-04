Stranger Things: la notizia che fa felici i fan

Il mondo di Stranger Things si allarga ancora. Mentre i fan sono in trepidante attesa della quinta e ultima stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare a giugno e che arriverà su Netflix nel 2024, è stato annunciato che i fratelli Duffer realizzeranno una nuova serie animata ambientata nello stesso universo narrativo e che sarà sempre disponibile su Netflix. «L’avventura continua», hanno commentato i fratelli Duffer, ideatori di Stranger Things.

La serie animata su Stranger Things: cosa sappiamo

«Abbiamo sempre sognato uno Stranger Things animato sulla scia dei cartoni del sabato mattina con cui siamo cresciuti, e vedere questo sogno realizzato è assolutamente emozionante», hanno aggiunto inoltre i fratelli Duffer. Al momento non ci sono molte informazioni su questo nuovo progetto, ancora senza titolo. Nemmeno la trama è nota.

Quel che è certo è che i Duffer saranno produttori esecutivi, con la loro società Upside Down Pictures, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen, con 21 Laps. La serie animata sarà sviluppata da Flying Bark Productions e da Eric Robles, che in passato ha messo la firma su altri progetti di animazione come Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum e Glitch Techs. «Non possiamo essere più entusiasti di ciò che Eric Robles e il suo team hanno ideato: script e artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividerli con voi», hanno commentato i Duffer.

Stranger Things oltre la serie

La serie animata Netflix su Stranger Things è solo l’ultimo tassello di una strategia più ampia che era già stata annunciata nel 2022: ampliare il più possibile il franchise che ha origine da una delle serie attualmente di maggiore successo di Netflix. Un paio di mesi fa è stato comunicato il lancio del prequel sulle origini di Henry Creel, alias Vecna. Non si tratta di una serie, ma di uno spettacolo teatrale: Stranger Things: The First Shadow debutterà a Londra al Phoenix Theatre, nel West End, entro la fine del 2023.

Netflix ha già fatto sapere, inoltre, di avere in mente cinque spinoff live-action della serie originale Stranger Things. I fratelli Duffer, coinvolti in prima linea nei progetti, hanno spiegato che le trame non si concentreranno su personaggi come Undici o Steve Harrington, ma non hanno fornito altri dettagli. Tra l’altro non sono questi gli unici progetti che vedono i Duffer in prima linea. I due fratelli attualmente stanno lavorando anche su una serie tratta dal libro Il talismano di Stephen King e Peter Straub e su una versione live-action televisiva di Death Note, manga e anime giapponese.

Stranger Things 5: anticipazioni

Al momento, comunque, il titolo più atteso rimane sempre Stranger Things 5. Per quanto ne sappiamo, la quinta stagione partirà con un salto temporale. La ragione è soprattutto nel fatto che i protagonisti sono evidentemente troppo cresciuti per continuare a interpretare in modo credibile degli adolescenti.