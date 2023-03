Su Chrome arriva la modalità di lettura

Google ha annunciato, in anteprima nel corso della fiera tecnologica per la didattica Bett 2023, alcune nuove funzionalità in arrivo sui Chromebook e e su Chrome Desktop, che saranno aggiornati e avranno a disposizione una nuova modalità di lettura che allontana gli elementi di distrazione.

Per quanto riguarda l’hardware, invece, il colosso di Mountain View ha annunciato l’arrivo di 13 nuovi Chromebook progettati per la didattica, di vari produttori, tra i quali i nuovi Dell Latitude 5430, Acer Chromebook Vero 512 e Asus Chromebook CR11 Flip. Tutti modelli che, oltre al sistema operativo ChromeOS, hanno in comune un’ottima autonomia della batteria e la possibilità di usare il pennino.

Nuova Modalità di Lettura su Chrome

La nuova Modalità di lettura è una funzione progettata per quanti hanno difficoltà a leggere, come ad esempio i dislessici, e sarà possibile attivarla in una pagina web da un menù a discesa. La pagina originale sarà affiancata da una pagina con solo testo e collocata in un pannello apposito.

In questo modo gli altri contenuti della pagina (immagini, video, loghi, ecc.) saranno tolti, affinché il lettore possa concentrarsi sul testo, senza distrazioni. In più si potranno personalizzare il font, la dimensione, la spaziatura dei caratteri e il colore dello sfondo.

Questa funzione sarà rilasciata per ChromeOS 114 e Chrome 114 per Mac, Windows e Linux, tra qualche mese.

Screencast su Chrome anche in italiano

Screencast è la funzione usata su Google Chrome soprattutto da docenti e studenti quando hanno bisogno di registrare le lezioni online. Lanciata lo scorso anno, questa importante funzione per la didattica, consente di registrare e annotare lo schermo del proprio Chromebook, inserendo il proprio volto in un angolo e la propria voce di sottofondo. Le parole pronunciate sono registrate e anche caricate sotto forma di testo su Google Drive.

Ad aprile con l’aggiornamento di ChromeOS 112 sarà possibile personalizzare la trascrizione del testo di una registrazione anche in nuove lingue come italiano, giapponese, spagnolo e svedese.

In più, sarà aggiunto un nuovo lettore che consentirà di consultare le registrazioni screencast anche su altri dispositivi senza ChromeOS. Infine, saranno integrati nuovi strumenti dimostrativi per animare il tocco del mouse, la pressione dei tasti di tastiera o sullo schermo.

Cast Moderator in arrivo in Europa

Novità anche per Cast Moderator, con cui insegnanti e studenti condividono lo schermo del proprio Chromebook o del browser Chrome del desktop su un dispositivo Google TV supportato. In questo caso sono in arrivo nuove lingue come olandese, spagnolo e il giapponese. Questa funzione è particolarmente interessante poiché, durante una proiezione, sarà possibile mettere in pausa lo schermo che sta proiettando e riprendere a lavorare sul laptop.