Su Clubhouse arrivano le Clip: come si usano

Chiusa la questione degli inviti per accedere al servizio, ora Clubhouse comincia sempre più spessp a far parlare di sé per gli aggiornamenti e le novità implementate all’interno dell’app ufficiale. Ed è proprio una nuova feature che vuole migliorare l’esperienza utente quella che a breve potrebbe sbarcare sui dispositivi degli iscritti.

È stato il primo social a puntare esclusivamente sulle conversazioni vocali ed è con una sorpresa dedicata alla voce che, ora, la piattaforma punta a compiere un ulteriore passo in avanti rispetto ai competitor che, negli ultimi mesi, hanno integrato la comunicazione audio tra le proprie caratteristiche. Con le Clip, Clubhouse ritorna sui suoi passi successivamente all’integrazione dello scorso luglio di Backchannel, il sistema di messaggistica che mette a disposizione degli utenti delle chat da utilizzare durante gli incontri nelle room, o semplicemente per tenersi in contatto con gli altri iscritti.

Clip, come funzionano

Con le Clip, Clubhouse vuole aggiungere agli strumenti messi a disposizione dei partecipanti alle stanze un particolare elemento che permette loro di registrare gli ultimi 30 secondi di una conversazione. Una volta completato il processo, il file audio che viene prodotto può essere condiviso con tutti i presenti in modo da poterlo riascoltare più volte o conservare per il futuro.

Andando a ritroso di mezzo minuto rispetto all’avvio della registrazione, lo strumento Clip consente di recuperare i momenti salienti di un intervento, come battute divertenti lanciate da coloro che hanno il controllo del microfono, frasi ad effetto o riflessioni di maggior interesse evitando che possano essere perduti per sempre. Sta comunque alla prontezza dell’utente il dare il via all’operazione nel giusto istante, un abile scatto che alla fine torna in ogni caso a beneficio di tutti.

Non è ancora chiaro se tale strumento sarà concesso a tutti i presenti o solamente agli organizzatori dell’incontro, poiché la funzione si trova ancora in piena fase di test. Maggiori dettagli verranno rivelati una volta che verrà definitivamente integrata all’interno del social.

Clip, quando arriveranno

Attualmente Clubhouse non ha fornito una data precisa per l’introduzione delle Clips. Proprio in merito agli aggiornamenti, il team dietro l’app aveva già confermato come il software fosse sotto costante sperimentazione, indispensabile per individuare nuovi tool in grado di catturare l’attenzione degli iscritti o arricchire la loro presenza sul social. Vi è dunque la possibilità che la feature entri a far parte dell’applicazione disponibile per iOS e Android, anche nei mesi a venire, ma per la conferma ufficiale bisognerà attendere l’ok del quartier generale.