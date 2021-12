Su Edge stanno arrivando i giochi: c'è anche il Solitario

A quanto pare non basta essere al passo con i tempi in fatto di funzionalità, sicurezza durante la navigazione online e altre scelte strettamente legate alla privacy volte principalmente a migliorare l’esperienza utente. Edge, il browser più evoluto di Microsoft, ha deciso di raccogliere ulteriori consensi da parte degli utenti attraverso un’aggiunta piuttosto singolare ma di sicuro effetto.

Per riuscire a guadagnare nuovi consensi e a tentare di ritagliarsi parte del pubblico di Google Chrome, con il quale condivide le radici visto che entrambi sono basati sul progetto Chromium, il team di Redmond avrebbe deciso di inserire nel proprio programma una sezione completamente dedicata ai giochi. A diffondere la notizia è stato Leopeva64, noto tipster della rete esperto dei software dedicati alla navigazione, il quale avrebbe intercettato un pannello completamente dedicato all’interno della recente release di Edge Canary, ovvero una delle build sperimentali riservate ai beta tester. Come funziona e cosa possiamo trovarvi all’interno?

Microsoft Edge, dove sono i giochi?

Come notato da Leopeva64, all’interno del codice dell’ultima versione beta del browser sarebbe stata aggiunta un’intera sezione che, però, non apparirebbe di default agli utenti ma che, almeno per il momento, richiederebbe un’abilitazione specifica. Per attivarla e rendere così disponibili i contenuti è necessario aprire le impostazioni, individuare all’interno del menu “Appearance” (sezione che in italiano è riportata con il nome “Aspetto”) per poi attivare il selettore “Games button” in esso contenuto.

Ciò consente di aggiungere un pulsante dedicato proprio ai giochi nella omnibar, la barra degli indirizzi evoluta di Edge. Cliccando su di esso, l’utente avrebbe l’opportunità di accedere a un’intera collezione di videogame, realizzati in HTML5 e suddivisi in differenti categorie. Si va dagli arcade ai classici Microsoft come lo storico Solitario, ai giochi da tavolo, ai puzzle passando per quelli di stampo sportivo e molti altri.

Per poter interagire con ognuno di essi non è richiesto alcun download: infatti, è sufficiente cliccare sul loro nome per potervi accedere direttamente dall’interfaccia del programma.

Microsoft Edge, quando arrivano i giochi?

Attualmente, il pannello dedicato ai giochi di Microsoft Edge risulta disponibile esclusivamente per un gruppo ristretto di utenti che hanno scaricato il browser attraverso il canale Canary. L’azienda non si è ancora sbilanciata sull’effettivo rilascio e i relativi tempi per vedere la feature in azione nella versione stabile del browser; quindi, per maggiori dettagli o per potersi godere qualche partita con l’intramontabile Solitario, sarà necessario attendere le prossime indicazioni di Redmond che potrebbero giungere già a conclusione della fase di test in corso.