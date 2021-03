Su Netflix il film girato in Sicilia

Si intitola "Sulla stessa onda" ed è girato in Sicilia: parliamo del nuovo film che uscirà in esclusiva su Netflix il 25 marzo 2021. Nel cast troviamo diversi talenti italiani, tra cui Elvira Camarrone, che interpreterà Sara, una ragazza appassionata di vela alle prese con l’amore.

Mentre segue un corso estivo di vela si innamora del suo giovane istruttore. Siamo quindi davanti a un genere molto seguito dal pubblico in streaming, il teen drama. Nonostante sia un film romantico, non mancheranno i momenti drammatici e diversi spunti di riflessione per il pubblico. Infatti, si parlerà anche della malattia che colpisce la protagonista: la distrofia muscolare degenerativa. Sarà quindi un’occasione importante per capire come funziona, in particolare sotto il profilo psicologico. Sullo sfondo, il pubblico potrà ammirare la Sicilia, e più specificatamente il territorio di Palermo, che farà da cornice alla storia. La pellicola è prodotta da Cinemaundici, realizzata da Netflix in associazione con Mediaset. Non rimane che scoprire i dettagli legati alla trama e al cast.

Film Sulla stessa onda: la trama

La storia è ambientata completamente in Sicilia, dove la giovane protagonista Sara decide di partecipare a un corso estivo di vela. Qui, conosce il suo istruttore, giovane e alle prime armi, di nome Lorenzo. Tra i due è un colpo di fulmine, decidono così di iniziare una vera e propria storia d’amore.

Tuttavia, quando l’estate finisce e i due tornano a casa, Sara diventa sfuggente. Infatti, non ha rivelato a Lorenzo di avere una tremenda malattia: la distrofia muscolare degenerativa. Scopre di averla proprio durante il corso di vela, perché senza un forte crampo e altri segnali legati alla patologia. Inizialmente, Sara non riesce a raccontare la verità a Lorenzo, ma i due si ritrovano ad essere ancora più uniti e l’amore diventa una forte arma nei momenti più difficili.

Film Sulla stessa onda: il cast e i personaggi

Il cast de Sulla stessa onda è composto da attori italiani. La protagonista Sara è interpretata da Elvira Camarrone, che ha già lavorato nella pellicola Era d’estate – Falcone e Borsellino all’Asinara. Lorenzo invece è interpretato da Christian Roberto, che invece ha recitato in Un passo dal cielo, una fiction italiana.

Tra gli attori troviamo anche Donatella Finocchiaro (Susanna), Corrado Invernizzi (Boris), Vincenzo Amato (Antonio), Manuela Ventura (Tuccia), Sofia Migliara (Barbara), Rosalba Battaglia e Daniele Pilli.

La regia del film invece è affidata a Massimiliano Camaiti (L’ape e il Vento e L’amore non esiste), sceneggiatore insieme a Claudia Bottino.

Film Sulla stessa onda: uscita e dove guardarlo

La pellicola uscirà giovedì 25 marzo 2021 sulla piattaforma di streaming Netflix. La divisione italiana della compagnia da sempre è interessata alle produzioni italiane, tra le più famose ricordiamo Suburra o anche Baby.