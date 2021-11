Su Twitter per iPhone è arrivato il Super Follow: cos'è e come funziona

Se ne parlava già da mesi ma, dopo l’incursione sulla piattaforma per il pubblico di Stati Uniti e Canada, Twitter ha deciso di estendere la sua ultima novità a tutto il resto del mondo, Italia compresa. E con l’arrivo dell’attesa funzionalità, la piattaforma dei cinguettii fa il suo salto nel futuro, offrendo agli iscritti un’esperienza completamente rinnovata.

Introdotta oltreoceano nel mese di settembre ma discussa già dall’inizio dell’anno, ha ricevuto in queste ore il via libera per tutti "Super Follow", ovvero la formula che consente di accedere ad alcune pubblicazioni proposte da particolari profili in cambio di una sottoscrizione a pagamento. Come specificato da Twitter nei mesi scorsi, tra questi utenti "vip" possono essere annoverati creatori di contenuti, esperti di diversi settori, scrittori e giornalisti, attivisti, musicisti o attori: tutte categorie in grado di stimolare la conversazione e la partecipazione degli utenti sulla piattaforma attraverso proposte sempre nuove e coinvolgenti. Ecco nel dettaglio come funziona la feature.

Super Follow di Twitter, come funziona

Per accedere al programma Super Follow come creator è necessario rispettare alcuni requisiti scelti da Twitter. Gli utenti devono avere almeno 18 anni, 10mila follower e aver creato almeno 25 nuovi tweet nei 30 giorni precedenti; se la richiesta di adesione al programma viene approvata, la quantità di pubblicazioni deve mantenere il medesimo ritmo, pena l’esclusione.

Economicamente parlando, il creator ha l’opportunità di realizzare contenuti esclusivi da mostrare a pagamento a coloro che abbonano al suo profilo. I guadagni, stando a quanto dichiarato dal social network, possono arrivare fino al 97% delle entrate per la singola sottoscrizione; Twitter si limiterà a trattenere il 3% fino al raggiungimento della soglia dei 50mila dollari mentre, superata tale cifra, la percentuale salirà al 20%, lasciando l’80% all’utente.

Dall’altra parte dello schermo il sostenitore può pagare una sottoscrizione dal prezzo variabile a discrezione del creator, pari a 2,99, 4,99 o 9,99 dollari e della durata di 30 giorni, potendo così accedere a particolari contenuti riservati ai fan. Per mostrare il suo ruolo, inoltre, ha a disposizione un badge dedicato da sfoggiare all’interno del suo profilo.

Si tratta di un primo passo che, nei prossimi mesi, potrebbe vedere l’arrivo delle Tip Jar, ovvero dei "barattoli delle mance" in cui lasciare una monetina digitale ai profili. Proprio per questa opzione, Twitter ha pensato all’introduzione delle transazioni in bitcoin, aumentando così le possibilità di guadagno per gli utenti più prolifici.

Super Follow di Twitter, tempi e modalità

Attraverso una comunicazione ufficiale, Twitter ha messo in chiaro che per il momento Super Follow è disponibile esclusivamente per gli utenti che accedono alla piattaforma attraverso l’applicazione ufficiale per sistema operativo iOS, quindi tramite iPhone o iPad. Presto, però, sarà disponibile anche per tutti coloro che utilizzano quotidianamente il social tramite sito web e app Android, sebbene Twitter non abbia dato notizie precise sui tempi dell’introduzione.