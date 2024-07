Come funziona TargaGO, il telepedaggio senza dispositivi

Fonte foto: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

C’è un nuovo modo per pagare al casello senza fermarsi: ASPI (Autostrade per l’Italia) ha, infatti, attivato il nuovo servizio TargaGo, simile Telepass, UnipolMove o MooneyGo ma senza la necessità di attivare un abbonamento e senza dover installare un dispositivo in auto. Tutto ruota intorno all’utilizzo di un sistema di telecamere, installate ai caselli, che possono riconoscere la targa dell’auto, in modo praticamente istantaneo e con un sistema di addebito automatico del pedaggio su un borsellino digitale.

TargaGo è attivo, per ora, lungo i 20 chilometri della Tangenziale di Napoli, gestita da ASPI (la Tangenziale è nota anche come A56). Il sistema è stato sviluppato con l’obiettivo di ridurre il traffico in uscita dai caselli che rappresenta uno dei principali problemi di alcune tratte della Tangenziale di Napoli. La semplicità con cui è possibile iniziare a usare TargaGo dovrebbe consentire ad ASPI di registrare un tasso di adozione molto elevato tra gli automobilisti che utilizzano frequentemente la Tangenziale che attraversa tutta la città di Napoli.

Come funziona TargaGo

TargaGo è un sistema di telepaggio basato sulla lettura della targa dell’auto. Tutto funziona in automatico: l’utente può scaricare l’app TargaGo e registrare fino a due veicoli di classe A e B (esclusi motoveicoli e mezzi pesanti). La registrazione è disponibile solo per veicoli con targa italiana, tagliando fuori tutte le auto con targa estera. Per il momento, inoltre, il servizio si rivolge esclusivamente ai privati.

Completata la registrazione, l’utente potrà ricaricare il proprio account, nella sezione Borsellino digitale. Il costo del pedaggio sarà scalato in automatico dal credito ricaricato. L’utilizzo di TargaGo non prevede costi aggiuntivi rispetto al pedaggio richiesto dalla Tangenziale di Napoli e non ha alcun canone di abbonamento. Per usare il servizio è necessario che il credito del proprio account sia pari ad almeno 1 euro.

Gli utenti iscritti a TargaGo potranno uscire ai caselli imboccando le corsie dedicate (riconoscibili dagli indicatori gialli). Il sistema non sarà utilizzabile agli altri caselli.

Solo a Napoli, per ora

Tra le FAQ del servizio TargaGo viene chiarito che il sistema di telepedaggio è utilizzabile esclusivamente sulla Tangenziale di Napoli. In futuro, però, ASPI potrebbe estendere il servizio anche ad altre tratte, utilizzando lo stesso meccanismo. Il servizio, inoltre, potrebbe presto coinvolgere anche i veicoli che, per ora, non sono supportati (motoveicoli e mezzi pesanti) oltre che le flotte aziendali e le auto dei liberi professionisti.