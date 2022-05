Suunto 7: il super smartwatch a prezzo incredibile

Tra i moltissimi smartwatch disponibili, il Suunto 7 si distingue dalla massa: di fatto è uno sportwatch, perché è molto focalizzato sulla rilevazione dell’attività fisica, ma ha il sistema operativo Wear OS di Google, che nasce invece per semplificare l’interfaccia degli smartwatch classici.

In ogni caso è un modello molto riuscito, tanto è vero che vende ancora bene, e mantiene alto il prezzo, ancora dopo due anni dal lancio. Ma quando un prodotto è azzeccato non è strano che sia così. A proposito di prezzo: stiamo parlando di un prodotto normalmente abbastanza caro, dai 350 euro in su in base alla versione scelta, ma al momento è possibile comprarlo in sconto su Amazon e risparmiare davvero tanto. Conviene ancora comprarlo? A questo prezzo sì, perché ci sarà utile sia durante lo sport che nelle attività quotidiane.

Suunto 7: caratteristiche tecniche

Il Suunto 7 è un orologio che non passa inosservato: ha un design robusto ed una cassa enorme (50 millimetri) in acciaio e poliammide, con display da 1,39 pollici AMOLED (risoluzione 454×454 pixel) protetto da Gorilla Glass. I tasti sono fisici, quindi li potremo premere anche con i guanti.

L’orologio è impermeabile e resiste alle immersioni fino alla profondità di 50 metri. Gli sport monitorabili, molto bene, sono ben 70 e grazie al GPS integrato non serve portarsi dietro il telefono per tracciare i percorsi. Il cardiofrequenzimetro si interfaccia con Google Fit, mentre le mappe sono disponibili anche offline.

Google Wear garantisce la compatibilità con moltissime app già sviluppate, in particolare quelle della stessa Google, e grazie al chip NFC è possibile usare l’orologio per pagare ai POS.

Buona la batteria, che tiene acceso lo smartwatch fino a 12 ore con il GPS acceso e fino a 48 ore col GPS spento.

Suunto 7: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Suunto 7 è pari a 379 euro, che non sono pochi per un orologio dal design spartano come questo. Tuttavia, i materiali sono molto resistenti, l’hardware è completo e Google Wear OS è la ciliegina sulla torta e, tutti insieme, questi fattori rendono giusto il prezzo di vendita.

Ma, come al solito, prima di comprare un prodotto bisogna cercare l’offerta migliore. In questo caso è l’offerta su Suunto 7 su Amazon: 279 euro (-99 euro, -26%).

