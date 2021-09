Questo tablet 10 pollici Full HD ora costa meno di 150 euro

Quando parliamo di tablet, non sempre c’è bisogno di altissime prestazioni o dell’ultimo modello di fascia alta di Samsung o, addirittura, del potentissimo iPad mini di sesta generazione appena presentato da Apple. Specialmente quando un utente è in cerca di un tablet da 10 pollici, infatti, ciò di cui ha realmente bisogno è un dispositivo con uno schermo di buona qualità e un prezzo basso. Gran parte del mercato dei tablet piccoli è fatto proprio di device di questo tipo, offerti da una miriade di produttori cinesi.

Il prezzo dei tablet economici da 10 pollici Android è, in media, entro i 100 euro per i modelli con schermo a bassa risoluzione e tra 100 e 200 euro per quelli con schermo Full HD. I secondi sono sempre da preferire: su uno schermo piccolo, infatti, la risoluzione è importante per non affaticare gli occhi negli scenari di uso più frequenti, come leggere le email, mandare e ricevere messaggi con le app di chat, guardare qualche episodio delle proprie serie TV preferite. Per tutti questi compiti non serve molta potenza, né molta memoria: serve uno schermo nitido e definito, prima di tutto il resto. Per questo vi consigliamo un modello di tablet da 10 pollici economico, ma di un produttore noto ed affidabile, che nelle ultime ore è in sconto su Amazon e si può finalmente acquistare a meno di 150 euro: è il tablet Teclast da 10,1 pollici P20HD

Tablet Teclast P20HD: caratteristiche tecniche

Come già precisato, il tablet Teclast P20HD da 10,1 Pollici è un modello di fascia bassa con il quale, però, Teclast ha fatto i compromessi giusti per tenere basso il prezzo: ad un processore non molto potente, ma più che sufficiente per l’uso a cui è destinato questo tablet, ha abbinato uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel (quindi superiore al Full HD) e una buona batteria che tiene alta l’autonimia.

Su questo tablet, in pratica, non ci sono funzioni inutili ma ciò che realmente serve. Il processore è l’Unisoc SC9863A, che ha prestazioni paragonabili a quelle di un MediaTek Helio P22 (usato, ad esempio, sugli smartphone Samsung A01s), ed è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Tanto basta per far girare in modo abbastanza fluido il sistema operativo Android 10.

Sufficiente per gli utilizzi di base anche il comparto fotografico: 2 MP all’anteriore, per fare qualche videochiamata ad amici e parenti, 5 MP al posteriore per fare foto di giorno (di notte e con poca luce, ovviamente, i risultati saranno scarsi). Per quanto riguarda le connessioni, poi, c’è una bella sorpresa: oltre al Bluetooth 5.0 e al WiFi 5 dual band, infatti, c’è lo slot per la SIM 4G. Potremo quindi usare questo tablet Teclast da 10 pollici anche in mobilità, restando connessi ad Internet.

Infine la batteria, solitamente punto debole dei tablet economici: in questo caso troviamo un accumulatore da 6.000 mAh, che non sono pochi. Teclast dichiara una autonomia di 7 ore.

Tablet Teclast P20HD: l’offerta Amazon

Per dirla con una battuta, il tablet Teclast P20HD da 10 pollici si posiziona nella parte alta della fascia bassa: è economico, ma fatto bene. Non per nulla ha ricevuto oltre 1.400 recensioni su Amazon, con una media di 4 stelle su 5.

Il prezzo di listino di questo modello è di 170 euro, corretto visto il posizionamento del tablet rispetto ai concorrenti molto meno validi. Al momento, però, è in sconto e costa circa 145 euro (-25 euro, -15%). Con un prezzo finale sotto i centocinquanta euro il tablet Teclast P20HD da 10 pollici diventa una ottima scelta per una grandissima platea di potenziali utenti.

Tablet Teclast P20HD da 10 pollici Full HD – Versione 4/64 GB con slot SIM 4G