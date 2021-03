I tablet Amazon sono dispositivi progettati appositamente per supportare i servizi del colosso americano, per vedere film e serie TV in streaming con Prime Video, ascoltare la musica di Prime Music, oppure leggere gli eBook di Prime Reading e Kindle Unlimited. La gamma è piuttosto ridotta, con appena due modelli tra cui scegliere, ad ogni modo presentano differenze sostanziali e caratteristiche diverse che richiedono un po’ di attenzione nell’acquisto. Vediamo quale tablet Amazon Fire comprare, con tutto quello che bisogna sapere sulle tavolette dell’azienda di Jeff Bezos.

Le caratteristiche dei tablet Amazon Fire

Amazon mette a disposizione un catalogo completo di dispositivi ufficiali del brand americano, tra cui ci sono gli smart speaker Echo, lo stick Fire TV per trasformare un televisore normale in smart TV, fino agli eReader Kindlee molti altri device ancora. I tablet Fire di Amazon sono senza dubbio tra i prodotti più apprezzati, infatti vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono affidabili e offrono prestazioni adeguate per i servizi digitali, supportando tutte le app Amazon e anche tante applicazioni esterne, come Disney+, Instagram, DAZN, TikTok, Netflix, Spotify e Facebook.

Tra le principali caratteristiche dei tablet Amazon Fire c’è il sistema operativo Fire OS, basato su Android, una piattaforma moderna e intuitiva già predisposta con i più importanti servizi di Google. Naturalmente c’è il supporto per Alexa, l’assistente virtuale di Amazon per la gestione della smart home con i comandi vocali. Per scaricare le app bisogna collegarsi ad Amazon Appstore invece di Google Play Store, dove si possono trovare tantissime applicazioni utili, tuttavia per chi lo desidera è comunque possibile usare lo Store per le app di Google installando l’applicazione nel tablet.

Non mancano anche numerosi giochi mobile, come Candy Crush Saga, The Room Three e Stardew Valley, app per imparare le lingue o per agevolare lo shopping online. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, i tablet Fire sono equipaggiati con un processore quad core, offrono varie configurazioni per la memoria interna da 16 a 64 GB, inoltre è possibile espandere la capacità con una scheda microSD. Il peso è piuttosto contenuto, con dimensioni compatte e schermi di medie dimensioni, i quali forniscono una buona qualità di risoluzione con tecnologia IPS e filtro polarizzante avanzato.

Quale tablet Amazon Fire scegliere

Capire quale tablet Fire di Amazon acquistare non è semplicissimo, in quanto le differenze di prezzo sono modeste, ad ogni modo le caratteristiche tecniche aiutano ad orientarsi nella scelta. Il Fire 7 è meno potente, più leggero e compatto, quindi è indicato soprattutto per chi desidera una tavoletta pratica e versatile da portarsi sempre dietro. Il Fire HD 8 è più grande e potente, inoltre offre una maggiore qualità di risoluzione video, dunque è adatto a chi vuole performance più elevate ed è disposto a rinunciare a un po’ di maneggevolezza.

Vantaggi tablet Amazon Fire 7

Leggero

Pratico

Compatto

Vantaggi tablet Amazon Fire HD 8

Risoluzione HD

Lunga autonomia

Più spazio di memoria

Prestazioni CPU

Le caratteristiche dei tablet Amazon Fire a confronto

Per capire meglio quale tablet Amazon Fire scegliere ecco un confronto veloce tra le caratteristiche tecniche dei due modelli in commercio.

CPU

Fire 7 – quad core a 1,3 GHz

Fire HD 8 – quad core a 2 GHz

Risoluzione

Fire 7 – 1024 x 600 pixel (171 ppi)

Fire HD 8 – 1280 x 800 (189)

Schermo

Fire 7 – display da 7 pollici

Fire HD 8 – display HD da 8 pollici

RAM

Fire 7 – 1 GB

Fire HD 8 – 2 GB

Memoria interna

Fire 7 – 16 o 32 GB (espansione fino a 512 GB)

Fire HD 8 – 32 o 64 GB (espansione fino a 1 TB)

Peso

Fire 7 – 286 grammi

Fire HD 8 – 355 grammi

Dimensioni

Fire 7 – 192 x 115 x 9,6 mm

Fire HD 8 – 202 x 137 x 9,7 mm

Autonomia della batteria

Fire 7 – fino a 7 ore

Fire HD 8 – fino a 12 ore

Tempo di ricarica

Fire 7 – 4 ore

Fire HD 8 – 5 ore

Sistema Audio

Fire 7 – altoparlante mono

Fire HD 8 – doppio altoparlante

Quanto costa un tablet Amazon Fire

I prezzi dei tablet Amazon Fire sono abbastanza contenuti, infatti il modello più economico Fire 7 si può acquistare a meno di 100 euro all’interno dell’e-commerce americano, a seconda nell’opzione scelta per la capacità di memoria. Il costo del Fire HD 8 è ovviamente più elevato, tuttavia non supera i 150 euro anche con la memoria più ampia da 64 GB. Un fattore che incide sulla spesa da affrontare è anche la generazione, infatti sono disponibili ancora i device del 2018, sebbene sia consigliabile preferire quelli più recenti e aggiornati del 2020.

I migliori tablet Amazon Fire da acquistare

Al momento, la gamma di tablet Amazon è composta da appena 2 modelli, un dispositivo più economico per chi non vuole spendere troppo senza rinunciare alla qualità, con un device più potente e una risoluzione migliore per chi desidera prestazioni superiori. Ecco la proposta completa di Fire tablet Amazon.

Tablet Amazon Fire 7

Il modello entry level dei tablet Amazon è il Fire 7, un dispositivo equipaggiato con uno schermo IPS da 7 pollici con qualità di risoluzione 1024 x 600 pixel (171 ppi). Il device monta un processore quad core da 1,3 GHz, con 1 GB di RAM e una memoria interna di 16 o 32 GB a seconda della versione, espandibile tramite fino a 512 GB tramite supporto d’archiviazione microSD. Si tratta di un tablet leggero e compatto, con fotocamera posteriore e anteriore da 2 MP e altoparlante mono integrato.

La batteria del tablet Fire 7 garantisce un’autonomia fino a 7 ore in lettura e riproduzione audio e video, con un tempo di ricarica di circa 4 ore attraverso cavo microUSB e caricabatterie da 5 W. Per la connettività propone una porta USB 2.0 e uno slot per microSD, con modulo Wi-Fi dual band compatibile con la funzione hotspot, Bluetooth e uscita jack stereo da 3,5 mm per cavo audio, con tantissime app scaricabili direttamente da Amazon Appstore.

Caratteristiche principali

Schermo da 7 pollici

Risoluzione 1024 x 600 pixel (171 ppi)

Processore quad core da 1,3 GHz

1 GB di RAM e memoria da 16 o 32 GB

Peso 286 grammi

Dimensioni 192 x 115 x 9,6 mm (A,L,P)

Autonomia fino a 7 ore

Ricarica completa in 4 ore

Due fotocamere da 2 MP

Altoparlante mono

Wi-Fi dual band, Bluetooth, USB 2.0

Tablet Amazon Fire HD 8

Il tablet Amazon top di gamma è il Fire HD 8, un dispositivo ideale per chi vuole prestazioni superiori rispetto al Fire 7. Questo device viene proposto con uno schermo da 8 pollici, capace di assicurare una risoluzione HD 1280 x 800 pixel (189 ppi), abbinato a un processore quad core da 2 GHz con 2 GB di RAM, mentre la memoria interna può essere da 32 o 64 GB in base alla versione, entrambe espandibili fino a 1 TB tramite microSD.

Il tablet Fire HD 8 è dotato di due fotocamere da 2 MP, un doppio altoparlante per garantire un audio più potente, con una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia in lettura e riproduzione video e audio, ricaricabile in 5 ore con il caricabatterie da 5 W incluso nella dotazione. Non manca il modulo Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0, una porta USB e un ingresso jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Caratteristiche principali

Schermo da 8 pollici

Risoluzione 1280 x 800 pixel (189 ppi)

Processore quad core da 2 GHz

2 GB di RAM e memoria da 32 o 64 GB

Peso 335 grammi

Dimensioni 202 x 137 x 9,7 mm (A,L,P)

Autonomia fino a 12 ore

Ricarica completa in 5 ore

Due fotocamere da 2 MP

Altoparlante doppio

Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, USB 2.0

Alternative ai tablet Amazon Fire

Sul mercato si possono trovare delle alternative ai tablet Amazon Fire, dispositivi che supportano i servizi dell’azienda americana e garantiscono anche la compatibilità con l’assistente virtuale Alexa. Ecco quali sono le migliori proposte in commercio.

Blackview Tab8

Tra i migliori tablet alternativi ad Amazon Fire c’è il Blackview Tab8, dotato della doppia connettività con modulo Wi-Fi e supporto per le reti mobili 4G LTE. Questo apparecchio dispone di uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, il sistema operativo Android 10 e una potente batteria da 6580 mAh. Il processore octa core ha 4 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 128 GB tramite microSD, con fotocamera posteriore da 13 MP, configurazione Dual SIM, Bluetooth e supporto per Face ID.

Caratteristiche principali

Schermo da 10,1 pollici

Risoluzione Full HD

4 GB di RAM e memoria da 64 GB

Fotocamera posteriore da 13 MP

Wi-Fi, 4G LTE e Bluetooth

Sistema operativo Android 10

Lenovo Smart Tab M10 Plus

Un ottimo tablet con Alexa integrata è il Lenovo Smart Tab M10 Plus, un dispositivo con schermo da 10,3 pollici e qualità di risoluzione Full HD, equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22T con 4 GB di RAM e memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Il device dispone di una Smart Dock per Alexa, 2 speaker e il sistema operativo Android Pie, inoltre la dotazione include 3 mesi di abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

Caratteristiche principali

Schermo da 10,3 pollici

Risoluzione Full HD

4 GB di RAM e memoria da 128 GB

Autonomia fino a 9 ore

Smart Dock con Alexa integrata

Wi-Fi e Bluetooth