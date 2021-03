5 tablet convenienti per la DaD della scuola primaria

In Italia gli studenti della scuola primaria sono poco meno di due milioni e mezzo e ognuno di loro, da un anno a questa parte, ha sperimentato la Didattica a Distanza (DaD). Per quanto fare scuola a distanza, con una connessione a Internet e da casa, sia una esperienza limitante per la crescita del bambino, si tratta in determinati periodi di una esigenza e di un obbligo di legge.

C’è poco da fare: la DaD è ormai entrata tra gli strumenti educativi a disposizione della scuola italiana e sarà usata ancora in futuro. Bisogna quindi prenderne atto e organizzarsi per permettere ai bambini iscritti alla scuola primaria di studiare da casa nel modo più efficace. E, per prima cosa, bisogna scegliere il dispositivo da fare usare al piccolo alunno per seguire le lezioni e partecipare alla didattica online. La prima scelta da fare è quella tra PC, laptop o desktop, e tablet o smartphone. Per i bambini della scuola primaria, ma anche per i genitori, la scelta migliore è probabilmente un tablet come precise caratteristiche tecniche. Ecco quali.

DaD scuola primaria: perché usare il tablet

La prima motivazione per suggerire l’uso di un tablet al posto di un computer per fare DaD alla scuola primaria è il prezzo: i tablet sono più economici, alla portata di più famiglie. Per di più, va anche detto che se il tablet sarà usato solo per la didattica a distanza degli studenti delle scuole primarie non servirà neanche spendere troppo.

Il secondo motivo per preferire un tablet ad un computer è la facilità d’uso: il tablet è touch e i bambini sono spesso già abituati ad usare questa interfaccia. Durante la DaD è bene che genitori, nonni o baby sitter intervengano meno possibile e che i bambini siano autonomi, proprio come lo sono in classe. Uno strumento semplice e già noto, quindi, è meglio di uno più potente ma da imparare.

C’è poi da considerare che un tablet è facile da posizionare praticamente ovunque, cosa da non sottovalutare visto che quasi mai in casa c’è una stanza che si può dedicate totalmente alle lezioni dei figli.

Infine, il tablet spesso non ha una tastiera esterna e, se ce l’ha, si può scollegare. E questo va bene, perché alla primaria i bambini devono scrivere sul quaderno, a mano e non con la tastiera.

Quanto spendere per il tablet per la DaD

Nei principali negozi fisici e online si trovano tablet dal prezzo inferiore a 100 euro e possono essere utilizzati per fare DaD, ma il consiglio che vi diamo è quello di salire leggermente di prezzo e andare a cercare il tablet per vostro figlio nella fascia 100-150 euro.

Con questo prezzo, infatti, si trovano i dispositivi con le caratteristiche più adatte alla DaD della scuola primaria e alle esigenze dello studente.

Tablet per la DaD: le caratteristiche tecniche

Entriamo quindi nel dettaglio: come deve essere fatto un tablet per la DaD della scuola primaria. Partiamo dallo schermo, la parte più importante in questo caso: sconsigliamo di scendere sotto i 10 pollici, per non affaticare la vista del bambino.

Per lo stesso motivo meglio scegliere una risoluzione di 1980×1200 pixel: con una risoluzione inferiore è difficile vedere bene le tante finestre tipiche dei programmi di videoconferenza usati per la DaD, perché l’immagine si impasta parecchio.

Per quanto riguarda la videocamera, invece, non c’è bisogno di cercare risoluzione e qualità molto alte: il software di videoconferenza dovrà comunque comprimere moltissimo i tanti flussi video provenienti da tutti gli alunni della classe.

Anche per quanto riguarda processore e memoria non serve spendere molto: la DaD della scuola primaria verrà fatta in gran parte con una sola app aperta a tutto schermo, quella di videoconferenza o la piattaforma di didattica a distanza scelta dalla scuola. Per la connessione, infine, si può rinunciare tranquillamente alla SIM cellulare: la DaD si fa a casa, dove c’è la copertura WiFi. Piuttosto, se possiamo scegliere la stanza dove far seguire la lezione al piccolo studente, preferiremo quella in cui c’è il router o una vicina per garantire una connessione stabile.

Tablet per la DaD: quale scegliere

Ecco alcuni esempi di tablet economici che possono andare bene per la DaD di un alunno di scuola primaria: sono tutti con schermo ad alta risoluzione da 10 pollici. Le restanti caratteristiche, invece, variano ma sono comunque sufficienti per lo scopo principale per il quale saranno stati acquistati: permettere al bambino di partecipare alle lezioni online.